Трамп і Альтман проти Маска: що за проєкт Stargate на 500 мільярдів і чому Ілон образився

Одна з гучних заяв Дональда Трампа після інавгурації – оголошення про мільярдні інвестиції в приватний сектор для розвитку штучного інтелекту в США та створення великих нових центрів обробки даних для OpenAI.

Зміст заяви Трампа: OpenAI, SoftBank, Oracle і MGX з ОАЕ об’єднаються в межах спільного підприємства під назвою Stargate і виділять 100 мільярдів доларів на початку з потенціалом до 500 мільярдів доларів протягом чотирьох років. За словами Трампа, нова компанія створить понад 100 тисяч робочих місць в США. Stargate відкриє проект центру обробки даних у Техасі, а пізніше масштабується на інші штати. Звичайно, Трамп не міг не похвалити себе.

"Це монументальна ініціатива є гучною заявою про впевненість у потенціалі Америки під керівництвом нового президента", – сказав він 21 січня.

24 Канал зібрав все, що відомо про нову ініціативу та реакцію на неї Ілона Маска, який досі лишається політичним партнером Трампа.

Що відомо про Stargate

Гучна заява Трампа про штучний інтелект прозвучала після того, як він підписав указ про скасування указу часів Байдена, що регулював штучний інтелект.

Згодом директор SoftBank Масайоші Сон, генеральний директор OpenAI Сем Альтман і засновник та голова Oracle Ларрі Еллісон зібралися разом з Трампом у Білому домі для оголошення про нову ШІ-ініціативу. Саме Сон стане головою правління компанії. А партнерами Stargate будуть Arm, Microsoft, NVIDIA, Oracle та OpenAI.

Stargate Project — це нова компанія, яка має намір інвестувати 500 мільярдів доларів протягом наступних чотирьох років у створення нової інфраструктури ШІ для OpenAI у Сполучених Штатах. Ми негайно почнемо використовувати 100 мільярдів доларів. Ця інфраструктура забезпечить американське лідерство у сфері штучного інтелекту, створить сотні тисяч американських робочих місць і принесе величезну економічну вигоду для всього світу. Цей проєкт не лише підтримає реіндустріалізацію Сполучених Штатів, але й забезпечить стратегічний потенціал для захисту національної безпеки Америки та її союзників,

– мовиться у заяві на сайті OpenAI.

"Усі ми з нетерпінням чекаємо продовження створення та розвитку штучного інтелекту, зокрема загального штучного інтелекту, на благо всього людства. Ми вважаємо, що цей новий крок має вирішальне значення на цьому шляху та дозволить творчим людям зрозуміти, як використовувати штучний інтелект для підвищення людства", – додають в OpenAI.

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Трамп, Сон, Еллісон та Альтман у Білому домі / Фото AP

Цікаво! Назва Stargate, вочевидь, посилається на кіновсесвіт "Зоряної брами", створений Роландом Еммеріхом та Діном Девліном. Він включає низку телефільмів, серіалів та анімацій, є також ігри. Перший фільм – "Зоряна брама", в центрі якого технологія, що дозволяє переміщуватися між зоряними системами, вийшов у 1994 році.

Як відреагував Ілон Маск і чому йому не сподобалось

Після оголошення Трампа про Stargate Ілон Маск не забарився з критикою.

"У них насправді немає грошей", – написав він у дописі на X ввечері 21 січня. Так Маск відповів на публікацію OpenAI, в якій мовилося, що компанія "негайно почне розгортати 100 мільярдів доларів" у рамках Stargate.

SoftBank забезпечив значно менше ніж 10 мільярдів доларів. Я знаю це з надійних джерел,

– додав Маск у наступній публікації, не надавши жодних доказів на підтримку своєї заяви.

Наступного дня відреагував Альтман: "Я щиро поважаю ваші досягнення і вважаю, що ви найбільший підприємець нашого часу, що надихає", – написав Альтман у відповідь на пост Маска у вівторок ввечері.

А вже трохи більше ніж через годину після цієї публікації Альтман окремо написав, що, на його думку, Маск помилився щодо капіталу Stargate. Альтман також запросив Маска відвідати перший інфраструктурний об'єкт Stargate.

На цьому "гойдалки" не закінчилися. Ілон Маск репостнув допис на X Альтмана від грудня 2021 року, де той подякував співзасновнику LinkedIn Рейду Хоффману за допомогу в перешкоджанні переобранню Трампа у 2020 році.

Обмін репліками в стилі "око за око, зуб за зуб" між Маском і Альтманом щодо Stargate – не дивний випадок, враховуючи їхні напружені стосунки. Маск заснував OpenAI разом з Альтманом у 2015 році, але три роки потому залишив раду директорів.

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Наразі Ілон Маск активно критикує творців ChatGPT та намагається працювати зі штучним інтелектом в межах Tesla та в спеціально створеному стартапі xAI. У лютому Маск подав позов проти OpenAI, звинувативши її в порушенні своєї некомерційної місії через партнерство з Microsoft.



Позов був відкликаний у червні, але Маск подав його повторно в серпні. У листопаді юристи Маска подали судову заборону на OpenAI, щоб припинити її перетворення на комерційну організацію.

Попри все, Альтман зберігає дипломатичний тон у відповідях на випади бізнесмена, який "кинув зігу" на інавгурації Трампа. І це попри прізвисько, яке йому дав Маск, – "шахрайчик Сем".

Яка доля ШІ в США

В еру розвитку генеративного ШІ США зберігають статус світового лідера в інвестиціях у штучний інтелект, значно випереджаючи інші країни. Зокрема, великі технологічні компанії активно вкладають кошти у створення дата-центрів, які є основою для розробки та впровадження ШІ-рішень.

Microsoft, один із головних партнерів OpenAI, на початку року заявив, що цього року планує вкласти 80 мільярдів доларів у будівництво дата-центрів, орієнтованих на ШІ. Крім того, компанія бере участь у спільному проєкті з BlackRock і MGX на суму 100 мільярдів доларів, спрямованому на розвиток ШІ-інфраструктури.



Amazon також інвестує у дата-центри на аналогічному рівні. Лише за останні два місяці компанія анонсувала два проєкти вартістю близько 10 мільярдів доларів кожен.

Згідно зі звітом McKinsey, глобальний попит на потужності дата-центрів до 2030 року зросте більш ніж утричі, збільшуючись щороку на 19 – 27%. Аналітики наголошують, що для задоволення цього попиту необхідно побудувати щонайменше вдвічі більше центрів, ніж було створено з 2000 року.

Проте експерти попереджають, що розвиток галузі може зіткнутися з перешкодами, як-от обмеження енергоресурсів, дефіцит земельних ділянок і складність отримання дозволів.

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У перші дні другого терміну Дональда Трампа вже помітні кроки у сфері ШІ. Він уже скасував указ Джо Байдена, ухвалений у 2023 році, який мав на меті знизити ризики, пов'язані зі штучним інтелектом (ШІ). Документ Байдена вимагав, щоб розробники потенційно небезпечних ШІ-систем надавали уряду результати тестувань таких систем перед їхнім запуском у публічний доступ.

Указ також зобов'язував федеральні агентства розробити стандарти тестування, враховуючи ризики для національної безпеки, економіки, здоров’я, а також у сферах хімічної, біологічної, ядерної та кібербезпеки. Головною метою документа було створення механізмів захисту від можливих негативних наслідків стрімкого розвитку ШІ.

Проте Республіканська партія у своїй програмі 2024 року заявила, що цей указ перешкоджає інноваціям у сфері ШІ. У новому указі Трампа наголошується на підтримці розвитку штучного інтелекту, що сприятиме свободі слова та добробуту людства.