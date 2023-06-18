НАТО можуть передати Україні старі F-16: що кажуть у Повітряних силах

Нещодавно журналісти повідомили, що Україні НАТО може передати старі винищувачі F-16. Проте на їхнє утримання треба сотні мільйонів доларів на рік.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону, що Україна не готова приймати все, що нам дадуть. Адже треба брати те, що знадобиться та буде нищити ворогів, пише 24 Канал.

Дивіться також Льотчик-інструктор розповів, чи зможуть росіяни протистояти літакам F-16

Коментуючи ціни на обслуговування, Ігнат пояснив, що авіація – річ дорога. І наша авіація також обходиться не дешево, проте ми не можемо економити на безпеці.

Що кажуть в Повітряних силах про старі F-16 від НАТО

Речник запевнив, що Повітряні сили ЗСУ, керівництво держави, Генштабу, Міністерства оборони – всі працюють в тісних консультаціях з нашими західними партнерами. Тому Україна розуміє, що потрібно, коли потрібно, хто це надасть, за чий кошт, як воно буде обслуговуватись та яке озброєння буде надаватись паралельно.

Адже до літака потрібно потужний радар, системи РЕБ, системи захисту, також широкий спектр озброєння, щоб звільняти повітряний простір від окупантів та наводити лад на землі та на морі.

Щодо F-16, щодо взагалі літаків. Вік літака доволі таки довгий. Ви подивіться, скільки років тим Ту-95, які використовує Росія,

– розповів Ігнат.

За його словами, в Україні наймолодший літак 1991 року – це Су-27. Решта – радянських часів. Зокрема, це техніка 70 – 80 років розробки.

Юрій Ігнат розповів, що авіаційна техніка обслуговується на профільних підприємствах. Там здійснюється як модернізація, так і капітальний ремонт – змінюються вузли, агрегати. На його думку, F-16 працюють з кращим обслуговуванням, де б вони не були, ніж те, що ми маємо сьогодні на наших підприємствах.

Які F-16 може отримати Україна

Що стосується F-16, то нам, мабуть, будуть надавати й логістичні всі бази для того, щоб їх утримувати. Головне – яке озброєння, який радар і техніка буде працювати,

– розповів Юрій Ігнат.

За його словами, у кожної країни є партії літаків, вироблених у різні роки. Сам F-16 є ровесником МіГ-29 – це теж розробка 70-х років.

Однак F-16 пройшов декілька етапів глибокої модернізації. Ба більше, якщо деталь літака виходить з ладу, то її замінюють. Тобто сам планер може бути 1985 року випуску, та все решта – оновлене.

"Літак – як конструктор. Ми не будемо отримувати те, що не буде працювати", – пояснив речник Повітряних сил ЗСУ.

На питання журналіста, чи складається розуміння, яку кількість літаків може отримати Україна, Юрій Ігнат відповів лаконічно: "Складається розуміння".

Чи можуть ЗСУ отримати F-18

У червні 2023 року посол України в Австралії Василь Мирошниченко розповів, що Україна подала запит на отримання F-18.

Юрій Ігнат розповів, що наше керівництво шукає різні шляхи та методи, щоб створити в Україні потужне авіаційне угруповання. Тож розглядаються різні варіанти, хоч F-16 – у пріоритеті.

Що відомо про навчання українських пілотів

Очікуємо, що рішення про відправлення пілотів буде ухвалене. Питання вивчається, тому що не все так просто. Є різні навчально-тренувальні бази. Оголошено, що можливо буде одна – основна і допоміжні,

– розповів речник Повітряних сил ЗСУ.

Адже, крім пілотів, є інші авіаційні фахівці, яких треба навчати. Наразі українське керівництво їздить по країнах, зустрічається з колегами та вивчає авіаційні бази. Адже Україні потрібно все робити швидко та якісно.

За словами Юрія Ігната, українських пілотів на F-16 поки що не навчають.