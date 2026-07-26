СБУ викрила українця, який активував 1000 терміналів Starlink для окупантів

У Дніпрі СБУ затримала російськокого агента, який незаконно зареєстрував для окупантів понад 1000 терміналів Starlink. Тепер зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як з'ясувало СБУ, ворожим агентом виявився уродженець Луганщини.

Як діяла незаконна схема зі Starlink?

За даними слідства, окупанти завербували чоловіка, коли він шукав легкого заробітку через Telegram-канали.

За вказівками російського куратора він спочатку оформив Starlink на себе, а потім почав масово реєструвати термінали, використовуючи дані підставних осіб у відділеннях поштових операторів. У такий спосіб зрадник верифікував для загарбників понад 1000 терміналів супутникового зв'язку.

СБУ затримала зловмисника вдома та вилучила телефон із доказами співпраці з агресором.

Також спецслужба заблокувала всі незаконно зареєстровані ним термінали Starlink. Затриманому повідомили про підозру у пособництві державі-агресору. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що з 2023 року російські окупанти використовували термінали Starlink, отримуючи їх шляхом контрабанди. У 2026 році ворог почав використовувати супутниковий зв'язок для точніших ударів дронами по Україні. Тоді Київ звернувся до компанії SpaceХ з проханням заблокувати ворогу доступ до Starlink. Як наслідок – був створений "білий список" терміналів, куди увійшли лише офіційно зареєстровані. Усі інші були вимкнути на території України.