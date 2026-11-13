Проблеми зі Starlink тривають: експерт пояснив, чи існують рівноцінні альтернативи

Україна знову зіткнулася з обмеженням роботи системи Starshield, яка є військовим аналогом Starlink від SpaceX. Цього разу обмеження швидкості діють на лінії фронту та над тимчасово окупованими територіями. І постає питання, чи реально знайти альтернативу цим системам.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів головний редактор видання AIN.UA Олег Катков. За його словами, альтернативи системам Starlink існують. Але не все так просто.

Що не так з альтернативами Starlink?

Як наголосив Катков, проблема в тому, що альтернативи не мають такої якості, низької ціни, завадозахищеності, ємності мережі та інших додаткових фішок, якими цінний Starlink.

Альтернативи є, але вони значно менш просунуті. Цінність рішення Starlink/Starshield в тому, що воно працює одразу "з коробки". Ти дістав, підключив, і воно працює. Немає цих "танців з бубнами", які можуть бути з іншими системами,

– зауважив Катков.

Чи існують альтернативи системам Starlink: дивіться відео 24 Каналу

При цьому в масовому виробництві з'являються пласкі антени, які можуть ловити сигнали з геостаціонарних супутників. Такий інтернет існує ще з 1990-х, але там досить серйозна затримка сигналу. При цьому все це реально вирішити.

У Starlink затримка сигналу мінімальна. За допомогою нього можна керувати дроном у режимі онлайн. Однак коли сигнал затримується на кілька секунд, то керувати дроном неможливо. Водночас за допомогою алгоритмів штучного інтелекту це завдання вирішується,

– зазначив Катков.

Зараз Starshield став важелем впливу на Україну. Джерела у ЗМІ вже повідомляли, що США в такий спосіб фактично тиснуть на Київ на тлі переговорів. Тому фактично єдиний шлях – намагатися перейти на альтернативні засоби та знизити залежність від Starshield.