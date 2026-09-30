Полювання на російську балістику: як Starlink може змінити роботу українських дронів

Російські балістичні ракети залишаються однією з найскладніших загроз для українських міст, а пошук техніки, пов'язаної з їхніми пусками, потребує швидкої розвідки та передачі даних. Розширення можливостей Starlink для українських дронів могло б суттєво скоротити цей шлях від виявлення району пуску до пошуку цілі.

Ведучий 24 Каналу Олексій Душка пояснив, як стабільніший супутниковий зв'язок може допомогти українським безпілотникам полювати на техніку, що перевозить російські балістичні ракети. За його оцінкою, це дозволило б не лише швидше знаходити такі цілі, а й зменшувати можливості Росії для наступних ударів по Україні.

Дрон зможе бачити ціль майже наживо

Зараз пошук техніки, пов'язаної з балістичними ракетами, починається вже після самого пуску. Військовим потрібно визначити приблизний район, провести дорозвідку, а після цього направляти туди безпілотники для пошуку конкретної цілі.

Душка зазначив, що протягом серпня та вересня вже було щонайменше два випадки ударів по тягачах, які перевозять балістичні ракети. Розширені можливості Starlink, на його думку, могли б зробити таке полювання значно оперативнішим.

Якщо будуть Starlink, то дрон буде отримувати картинку безпосередньо, із затримкою, по-моєму, у дві секунди, якщо не помиляюся. Тобто він бачить усе практично наживо,

– пояснив Душка.

Після визначення приблизної локації пуску безпілотник можна було б направити у цей район уже не лише для розвідки. Отримуючи актуальну картинку під час польоту, він міг би сам шукати техніку та реагувати на її переміщення.

Приблизну локацію пуску військові розуміють у Збройних Силах України. Направляють туди дрон, він усе бачить. Він знаходить ціль і йде її атакувати,

– сказав ведучий 24 Каналу.

Такий підхід особливо важливий для рухомих цілей, адже між самим пуском ракети та прибуттям українського дрона техніка може змінити своє місце розташування.

Удар по техніці означає менше можливостей для наступних пусків

Душка наголосив, що ураження таких систем має значення не лише для конкретної операції. Йдеться про техніку, яку Росії доведеться відновлювати або замінювати, а отже її втрата може впливати на подальші можливості ворога використовувати балістичні ракети.

Це знищує стратегічні запаси Російської Федерації, носії для ракет, у тому числі ядерних, які Росія дуже довго буде відновлювати,

– зазначив Душка.

Другий ефект безпосередньо стосується безпеки українських міст. Якщо техніка, необхідна для перевезення та застосування балістики, буде виявлена й уражена, частину ракет противник просто не зможе використати за призначенням.

І другий момент – ця балістика не буде летіти по Україні, по тих же містах: Києву, Харкову, Дніпру та інших,

– наголосив ведучий.

Водночас сам доступ до Starlink не гарантує автоматичного знищення таких цілей. Для результату все одно потрібні точні дані про район пуску, дорозвідка, необхідна кількість безпілотників та підготовлена операція.

Душка пояснив роль Starlink у полюванні на балістику: дивіться відео