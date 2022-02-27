Starlink в Україні: чим це допоможе у боротьбі з російськими окупантами
Джерело:телеграм-канал Юлії Палійчук
Ілон Маск на прохання міністра цифрової трансформації Михайла Федорова надасть Україні термінали Starlink. Таку допомогу можна використовувати з військовою метою.
Про це розповіла речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук. Вона пояснила, що Starlink за допомогою супутників дає доступ до широкосмугового інтернету.
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"Проєкт запустили у 2020 році в США та Канаді, а просто зараз – станції їдуть до України", – написала Палійчук.
Як спецзв'язок
Речниця "Слуги народу" зазначила, що платформа є мережею супутників, які взаємодіють між собою на орбіті з частотою понад 10 тисяч гігагерців. Зв'язок із наземними станціями та терміналами забезпечують через радіодіапазони із частотою 12 гігагерців.
Швидкість інтернету — до 1Гбіт/с, а користуватися ним можна у будь-якій точці землі. Працює майже як наш спецзв'язок. Старлінк можна буде використовувати у цивільних та військових цілях,
– сказала Палійчук.
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Текст публікації телеграм-каналу Юлії Палійчук
Старлінк – це платформа, яка представляє собою мережу супутників. Ці супутники на орбіті взаємодіють між собою на частоті понад 10 тисяч ГГц завдяки лазерному променю. Із наземними станціями та терміналами користувачів зв'язок забезпечується Ка-антенами через радіодіапазони із частотою 12 ГГц.
Швидкість такого інтернету — до 1Гбіт/с для кожного абонента, а користуватися ним можна у будь-якій точці землі.
Працює майже як наш спецзв'язок. Старлінк можна буде використовувати у цивільних та військових цілях.