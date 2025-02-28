"Вже випробували на Курщині": Україна має альтернативні варіанти на випадок відключення Starlink

В Україні є кілька альтернатив Starlink на випадок, якщо компанія позбавить державу доступу до цієї технології. Окрім цього, триває розробка аналога комплексу Patriot.

Зазначимо, що Starlink та власник компанії Ілон Маск заявили, що не планують позбавляти українських військових доступу до системи супутникового інтернету. Однак, Україна має кілька запасних варіантів, передає 24 Канал з посиланням на BBC News Україна.

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Які альтернативи Starlink та озброєння є в України

У виданні, посилаючись на співрозмовника в українській владі, кажуть, що одну з альтернатив системи супутникового інтернету вже випробували в Курській області, де не працює Starlink. Там додають, що насправді Україна є критично залежною від Сполучених Штатів лише в кількох видах озброєнь.

Як сказав BBC український чиновник, що займається питаннями оборонного сектору, це не стосується розвідувальних, ударних та FPV-дронів, адже більшість з них забезпечують українські приватні й державні компанії.

Окрім цього, Київ працює над тим, щоб локалізувати в державі виробництво всіх основних комплектуючих, які постачаються з Китаю та США.

Ця робота майже завершена, на 95% відсотків виготовлені в Україні дрони зібрані з українських комплектуючих,

– пише BBC.

Водночас очільник української приватної оборонної компанії Ukrainian Armor Владислав Бельбас каже, що український ВПК також покриває свою потребу в броньованих автомобілях, мінометах та артилерійських системах. Окрім цього, частково закриває потребу в боєприпасах.

Україна працює і над створенням спільних підприємств з європейськими виробниками озброєння. Обслуговування американських винищувачів F-16, які надали державі, також не повинно стати проблемою, адже на цьому спеціалізується одне з європейських підприємств.

Проте досі критичною залишається залежність від Сполучених Штатів в аспекті реактивних систем залпового вогню HIMARS та боєприпасів до них, а також системи протиповітряної оборони та ракет для ППО.

Зокрема, це стосується комплексу Patriot. Саме тому Україна вже працює над його заміною. Однак, варто зазначити, що у світі є лише близько п'яти країн, які виробляють власні системи ППО.

За даними видання, ця розробка ще далека від завершення, але роботи над нею "активно тривають". Окрім цього, українські розробники працюють над іншими рішеннями для збиття повітряних цілей, що дозволить економити дефіцитні західні ракети ППО.

Зазначається, що протягом останніх тижнів в цьому плані відбувався прорив: вже вдруге російський "Шахед" був збитий дешевим українським дроном-перехоплювачем.