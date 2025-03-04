Альтернативу Starlink знайдено: французький Eutelsat хоче розвернути свої супутники в Україні

На тлі загрози припинення роботи Starlink Україна шукає альтернативні засоби супутникові зв'язку для фронту. Французький оператор Eutelsat заявив, що веде перемовини з європейськими урядами щодо надання своїх послуг в Україні

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Що відомо про альтернативу Starlink та у чому її недолік

Так, компанія OneWeb, якій належить Eutelsat, наразі "активно співпрацює з європейськими інституціями та діловими партнерами" щодо можливості розгортання супутникового зв'язку в Україні. Її перевага в тому, що вона має обладнання, яке можна "швидко розгорнути для підключення найважливіших місій та інфраструктур".

У компанії додали, що переговори з європейськими урядами були зосереджені на використанні комбінації супутникових угруповань – OneWeb на висоті близько 1200 кілометрів над Землею і супутників Geo на висоті 35 000 кілометрів – для посилення супутникового зв'язку в Україні та Чорноморському регіоні. Обидві технології здатні слугувати для підключення українських безпілотників.

У Eutelsat заявили, що терміни розгортання додаткових терміналів "залежать від рішень європейських країн-членів щодо закупівель і необхідної інфраструктурної координації".

Проте технологія OneWeb має певні недоліки перед Starlink. Французький супутниковий зв'язок старший. Окрім того, "інтернет Маска" понад 7000 супутників на орбіті, а аналог – менш як 700. А ще термінали OneWeb менш портативні за Starlink.