Без зв'язку – без перемоги: яка роль Starlink на війні, скільки на них витрачає Україна – аналіз

Ще у 1940-х роках британці та американці зрозуміли: без надійного зв'язку війни не виграти. Тоді радіостанції стали нервовою системою армій, сьогодні ж цю роль виконує супутниковий інтернет. І якщо в роки Другої світової про надійний зв'язок могли лише мріяти, то у нинішній російсько-українській війні він є одним із вирішальних факторів.

Після 24 лютого 2022 року росіяни одразу ж взялися руйнувати українську комунікаційну інфраструктуру, зокрема, прицільними ударами та кібератаками. Поки вони ламали вишки, до нас почали прибувати перші термінали Starlink. Саме завдяки їм ЗСУ зберегли координацію, оператори дронів отримали безперервний інтернет, а цивільні – можливість зв'язатися з рідними після деокупації територій.

Журналісти 24 Каналу в проєкті "Бюджети війни" аналізують витрати держави через Prozorro на критично важливі технології та оцінюють їхній вплив. У цьому матеріалі – історія Starlink в Україні: хто і як закуповує термінали, де їх використовують та чому доступ до супутникового інтернету іноді стає питанням життя і смерті.

Зв'язок на фронті – як повітря: важливість Starlink

Навряд є українці, які ніколи нічого не чули про Starlink, але довідково все одно зазначимо, що це супутникові інтернет-термінали, які забезпечують зв'язок навіть там, де немає мобільних веж, оптоволокна чи інших каналів комунікації. Вони працюють через мережу супутників компанії SpaceX на низькій навколоземній орбіті та стали критично важливими для ЗСУ, волонтерів і цивільного населення, особливо в зонах бойових дій та регіонах, де росіяни знищили інфраструктуру зв'язку.

SpaceX – це приватне аерокосмічне підприємство, яке належить Ілону Маску. Час від часу виринають розмови про те, що американський мільярдер заборонить українцям використовувати його розробку. Так це чи ні – ніхто не може відповісти однозначно. Проте волонтери, з якими ми спілкувалися, підтверджують, що існують побоювання, хоча й це рішення з боку Маска дуже малоймовірне.

До початку повномасштабного вторгнення Україна не використовувала технологію Starlink, бо:

по-перше , не було потреби – зв'язкова інфраструктура і так невпинно розвивалася на території нашої держави без Starlink, її ніхто інтенсивно не намагався знищити;

, не було потреби – зв'язкова інфраструктура і так невпинно розвивалася на території нашої держави без Starlink, її ніхто інтенсивно не намагався знищити; по-друге, це просто-таки дорого; інтернет в Україні досить дешевий, а охочих, аби переплачувати за дорогі термінали, – не так і багато.



Що таке Starlink і який він має вигляд / Ілюстративне фото Depositphotos

24 лютого 2022 року все змінило. З'явилася термінова потреба в тому, аби налагодити надійний зв'язок, особливо в зоні бойових дій, де комунікація та злагоджена робота між військовими є чи ненайбільшою запорукою успішних атак та оборони. Україні вдалось за один день домовитись з SpaceX про передачу терміналів Starlink. Одразу до справи взялись волонтери та просто небайдужі.

Олег Ковальський, керівник компанії "СК-ТЕХ", яка займається постачанням і ремонтом телекомунікаційного обладнання, розповів, що вперше йому потрапив до рук Starlink наприкінці березня 2022-го.

Почали дивитися, досліджувати… Боялися нашкодити, бо купити в магазині його тоді було неможливо. Перше замовлення отримали від організації, яка просила владнати, щоб можна було живити Starlink від автомобіля. Зараз ми дуже багато терміналів переобладнуємо під авто, щоб можна було на машину поставити на магнітах, їхати та мати зв'язок у дорозі.



Робоче місце майстра, який ремонтує Starlink / Фото надане 24 Каналу Олегом Ковальським

За словами Ковальського, для багатьох такі системи, як термінали Starlink, що забезпечують зв'язок, – звичне явище: як сонце, що зійшло на небі вранці та зайшло ввечері. Водночас часто недооцінюють роботу військових-зв'язківців. Проте важливо розуміти, що зараз комунікація на фронті – це як повітря: коли його немає – починаєш задихатися. Тому й не варто нівелювати значення цих терміналів та загалом систем комунікації, якщо ми хочемо перемогти ворога.

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Держава чи волонтери: яка ситуація зі закупівлями

Про що б ми не говорили – дрони, аптечки чи турнікети – завжди буде на вустах: "Держава робить мало, а весь тягар – на волонтерах". Starlink не є винятком. За словами волонтера Владислава Кукси, що займається ремонтом та постачанням терміналів, здебільшого йому доводиться лагодити обладнання, закуплене з благодійних коштів.

Нарікати, що держава геть нічого не робить, – також не можна. Аналіз тендерів на Prozorro підтверджує, що за 3 роки повномасштабного протистояння з ворогом Україна хоч і з перемінною успішністю, але поступово нарощувала закупівлі Starlink. Пік припадає на грудень 2024 року: лише в цей місяць було витрачено, за нашими даними, 22 мільйони гривень.

Ціна за Starlink може варіюватися від 18 до 40, а то й 50 тисяч гривень. Порахувати, скільки їх у штуках наразі в Україні, – доволі важко. Проте керівник компанії "СК-ТЕХ" Олег Ковальський оцінює, що станом на осінь 2024 року було близько 160 тисяч терміналів, закуплених як і державою, так і волонтерами. До речі, купувати в Європі – дешевше, але про це трохи згодом.

Як показує аналіз лотів на Prozorro, держава витратила на Starlink за майже три роки великої війни – 158 мільйонів гривень. Саме такою є поточна сума договорів щодо 1 300 тендерів. Більшість зі закупівель пройшли успішно, хоча й фіксують певний відсоток або скасованих тендерів, або таких, що не відбулись. На кожен неуспішний тендер припадає 17 успішних.

Різниця між очікуваною вартістю та поточною сумою договорів становить 21 мільйон гривень – тобто приблизно стільки вдалось зекономити державі на Starlink завдяки тендерним закупівлям на Prozorro, хоча рівень конкуренції не був високий. Ми вже неодноразово акцентували в інших матеріалах проєкту "Бюджети війни", що за час від початку повномасштабного вторгнення значно зменшилася конкуренція на ринку в абсолютно різних галузях, зокрема в будівництві, про яке нещодавно вийшов ґрунтовний матеріал. Це доволі закономірний процес, але все ж хотілося б, аби він набув зворотної тенденції.

Що стосується закупівель у регіонах, то тут беззаперечне лідерство утримує столиця та Дніпропетровська область. Далі йдуть, доволі неочікувано, Рівненщина та Запоріжжя. Останні місця в цьому рейтингу, за нашими даними, посідають Закарпаття та Чернівецька область: відповідні регіони розташовані в глибокому тилу, за три роки великої війни вони найменше були під прицілом ворожих дронів та ракет.

Найбільші проблеми з ринком та терміналами

Як ми вже писали раніше, на тлі новин про Трампа та переговори існує побоювання, що Ілон Маск може заборонити Україні використовувати свою розробку. Це означатиме величезні проблеми для ЗСУ, оскільки альтернатив Starlink просто-таки не існує. Аби створити щось подібне і простотою використання, і надійністю, і якістю – потрібно дуже багато грошей та часу. І з тим, і з тим в України проблеми.

Проте оптимісти наводять резонні аргументи: наша держава наразі чи ненайбільший закупник терміналів Starlink у світі. Шанс, що Маск вирішить рубати гілку, на якій сидить, – дуже малоймовірний, адже йдеться про величезні суму надходжень і за самі термінали, і за щомісячну абонплату. Власне, користувач повинен платити щомісяця близько 100 доларів за відповідний інтернет і це доволі багато в наших реаліях.

Не Маском єдиним. Існують ще такі проблеми з ринком Starlink в Україні:

купувати системи в Україні – дорого, чекати доводиться – довго, адже немає офіційних дилерів;

волонтери й підприємці возять термінали з Європи; раніше діяло пільгове розмитнення, зараз його немає;

в один момент SpaceX ввела певні обмеження щодо об'ємів закупівель Starlink.

Кожне з цих питань є дискусійним. Навіть щодо пільгового розмитнення існують діаметрально протилежні думки: хтось вбачає загрозу в тому, що насамперед цим скористаються непорядні бізнесмени, а не волонтери; хтось наполягає, що наразі термінали використовують винятково на фронті, немає сенсу збагачуватися на армії.

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Крім того, на основі розмов з фахівцями, ми виокремили найголовніші проблеми під час використання Starlink на фронті – випадки, коли термінали потрапляють на ремонт:

Перепади напруги від генераторів. Слабкі блоки живлення не витримують стрибків напруги, особливо коли одночасно підключають чайники або інші прилади.

Обстріли та шрапнелі. Обладнання пошкоджується уламками після вибухів, на ремонт надходять обгорілі пристрої.

Перекручування кабелів. У старих версіях Starlink кабель закручувався всередині антени через її рухливість.

Наїзди важкою технікою. Часто трапляються історії, коли антени випадково розчавлює бронетехніка.

Затоплення. Пристрої часто встановлюють у ямах для захисту від РЕБ, але під час дощів ями заповнюються водою.

Замерзання та перегрів. Вода або сніг, що накопичується на антені, може активувати підігрів і перевантажити систему.

Пошкоджений Starlink приїхав на ремонт: відео 24 Каналу надав Олег Ковальський

Окрема історія, як ділиться волонтер Владислав Кукса, що ремонтує системи, – нерозуміння звичайних військових, як користуватися терміналами. Зараз Starlink є в кожному окопі, але не кожен боєць проходив навчання чи підготовку, під час якої освоював базові правила стосовно поводження з системами. Безпосередньої вини в цьому бійців немає. Радше це питання до командування та Міноборони, чому не розроблені інструкції.

Навчання, як користуватися Starlink, повинно бути під час БЗВП (базової загальновійськової підготовки – 24 Канал). Поки ж усе зводиться до знання, як вткнути провід в розетку: поки інтернет є – все добре, а коли щось стається через неналежне поводження – ніхто не знає, що робити. Цю інформацію потрібно доносити до військових.

Особливо гостра проблема – що робити з терміналом Starlink солдата, який загинув. Часто не вдається відновити доступ до акаунту – тоді такий термінал відправляють на запчастини. Влада могла б узгодити відповідне питання зі SpaceX або якось інакше розв'язати проблему. Зрештою, три роки – це достатньо довгий період, за який варто було б звернути увагу на це питання.

Чи будуть нам потрібні Starlink після цієї війни

Серед фахівців у Starlink існує думка, що якби не повномасштабна війна, навряд Україна почала б масово закуповувати термінали. Усе впирається у гроші – щомісячна абонплата у 100 доларів ніяк не може конкурувати з дешевим українським інтернет-з'єднанням. Тому немає підстав вважати, що після закінчення бойових дій системи будуть потрібні в такій кількості як зараз.

Тим часом усього за декілька перших тижнів 2025 року Україна витратила через Prozorro чимало коштів на термінали. Понад 8 мільйонів гривень – саме такою є поточна сума договорів. На подальшу динаміку, звісно, впливатиме політична ситуація, однак поки виглядає, що якими б не були результати переговорів, Київ не сподівається на те, що російська загроза зникне.

Один з майстрів Starlink у ході приватного спілкування сказав нам, що "хотілося б, аби цього всього не було". Якби круто Starlink не працювали і якою б вона не була корисною для військових, усі ми розуміємо, що поки вона потрібна Україні, дотри триватиме війна та гинутимуть люди.

Те саме, до речі, можна сказати й про дрони, генератори та інше, про що 24 Канал розповідає в серії публікацій "Бюджети війни" до третьої річниці з початку повномасштабного вторгнення. Залишайтеся з нами, аби знати найголовніше.

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Журналістипроводили аналіз, наведений в матеріалі, за допомогою інструменту BI.Prozorro. Тому всі згадані в публікації цифри стосуються винятково даних, розміщених на платформі Prozorro, якщо не вказано інше джерело. Відбір тендерів здійснювався за такими ключовими словами: "Старлінк" та "Starlink". Охоплюваний період: з 24.02.2022 по 31.12.2024.