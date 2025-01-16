Залужний привітав у Києві прем'єра Британії Стармера: фото зустрічі

Премʼєр-міністр Британії в четвер, 16 січня, прибув з візитом у Київ. Так, в столиці Кіра Стармера зустрів посол України в Британії Валерій Залужний.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис посла.

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Стармера у Києві зустрів Залужний

Посол України у Британії Валерій Залужний привітав Кіра Стармера з першим візитом до Києва в статусі очільника уряду.

Радий вітати у Києві Премʼєр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Це його перший візит до України на чолі британського уряду і він точно буде насичений подіями,

– написав Залужний.

Він зазначив, що британська сторона активно допомагає Україні у ці складні часи. За словами посла, на переговорах у Києві вище керівництво України та Британії обговорять подальшу співпрацю, в першу чергу, в безпековій сфері.

Але найголовніше очікування – це підписання важливої Угоди про 100-річне партнерство між нашими країнами, яка охопить цілий ряд напрямків від оборони до науки та культури,

– вказав дипломат.

Крім цього, Залужний наголосив, що також "ми плануємо відновити роботу Діалогу стратегічного партнерства". За його словами, це той інструмент, який дозволить нам ефективно обговорювати та вирішувати різні питання двосторонньої співпраці.

"Нам треба бути разом, щоб ставати ще сильнішими у цій важкій боротьбі, яку веде Україна проти агресора", – резюмував посол.

Залужний також оприлюднив світлину їхньої зустрічі з главою британського уряду.



Залужний зустрів Стармера у Києві / Фото Валерія Залужного