Окупаційна "влада" в тимчасово окупованому Старобільську Луганської області заборонила святкувати День Святого Миколая. Замість нього до дітей у садочки та школи має прийти Киш Бабай з Татарстану.

Глава Луганської ОВА Артем Лисогор пояснив, що один такий вже виступив 2 грудня на виставці народного господарства. Туди окупанти примусово звезли українських дітей.

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Що відомо про вигадки окупантів у Старобільську

У Старобільську окупанти скасували відзначення Дня Святого Миколая по усіх закладах освіти. Мовляв, це суто українське свято, тому подарунки малечі готувати не слід,

– заявив очільник області.

Замість Святого Миколая дітей зі святом має вітати так званий Киш Бабай з Татарстану, якому надали так зване шефство над деякими окупованими громадами Луганщини.

Артем Лисогор повідомив, що один Киш Бабай вже виступив 2 грудня на так званій "виставці народного господарства", куди днями примусово звезли дітей з Луганської області.

Як радянська влада намагалась знищити Святого Миколая

Святий Миколай був реальною людиною, яка жила у 3 столітті. Миколай був християнським священником, який, за розповідями, зцілював хворих, рятував від покарання невинних, визволяв полонених, сприяв добробуту, годував голодних, допомагав та захищав при своєму житті. Саме він, бувши багатою людиною, дбав про бідних. Звідти, ймовірно, й походить традиція дарувати подарунки.

Своєю чергою радянська влада намагалась будь-якими методами знищити Святого Миколая, адже проводила жорстоку антирелігійну кампанію, яка відбулася водночас зі штучно запланованими голодоморами та репресіями.

Тоді на зміну Святому Миколаю прийшов Дід Мороз – вигаданий персонаж, який не уособлював добро. Детальніше про це – читайте за посиланням.