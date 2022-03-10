У Старобільську рашисти продовжують обстрілювати мирних жителів

Росія 15 добу продовжує вести цинічну війну проти України. Окупанти навмисно вдаються до обстрілів мирних жителів.

У тимчасово окупованому Старобільську, що на Луганщині, орки продовжують обстріли цивільних. Про це повідомила міська голова міста Яна Літвінова.

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Разом з тим очільниця Старобільська зазначила, що станом на 10 березня у місті відновлено енергомережі, які були зруйновані під час останніх обстрілів.

Комунальні служби відновлюють постачання у будинках, які ще не зруйновані окупантами. Газопостачання також було відновлено, інші комунальні послуги і всі міські служби працюють.

Додамо, що за словами Яни Літвінової, на даний час ситуація у місті спокійна.

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