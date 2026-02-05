"ДРГ атакують": у ЗСУ відповіли, хто контролює важливий населений пункт поблизу Гуляйполя
- Сили оборони України відбили атаку російських військ на село Староукраїнка в Запорізькій області та знищили диверсійну групу ворога.
- Інформація про окупацію села не відповідає дійсності, оскільки бої тривають на північних околицях Гуляйполя, а окупанти використовують інформаційні вкиди.
Російські війська намагалися проникнути до села Староукраїнка поблизу Гуляйполя в Запорізькій області. Проте, Сили оборони України відбили атаку та знищили ворожу диверсійну групу.
Про це в коментарі розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин для видання Укрінформ.
Як в ЗСУ спростували інформацію про нібито захоплення Староукраїнки?
За його словами, інформація про нібито окупацію села не відповідає дійсності, оскільки лінія фронту ще не дійшла до Староукраїнки.
Волошин зазначив, що ворог наразі перебуває на північних околицях Гуляйполя, де тривають запеклі бої. Активні бойові дії також фіксуються в районах населених пунктів Зелене та Варварівка.
Раніше російська диверсійна група намагалася зайти до Староукраїнки через складну місцевість поблизу річки Гайчур, однак після бою її було знищено.
Речник наголосив, що окупанти регулярно вдаються до інформаційних "вкидів". Зокрема, раніше російські ресурси заявили про "захоплення" Староукраїнки та опублікували відео з російським прапором, які не відповідають реальній ситуації.
Як триває оборона на в Запорізькій області?
Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук в ефірі 24 Каналу розповів, що напруга на відтинку від Гуляйполя до Оріхівського вузла оборони зросла. Росія діє за відпрацьованим сценарієм обходу української оборони, що може загостритися з перекиданням резервів.
Російські війська посилили атаки на фронті, зокрема в Донецькій та Запорізькій областях. На фронті зафіксоване зростання кількості ворожих атак. Минулого тижня росіяни просунулися на Сумщині, Харківщині, Донеччині, у Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Російські війська намагаються дистанційно замінувати Гуляйполе за допомогою дронів. Окупанти хочуть охопити місто з півночі та півдня, проводячи штурмові дії на околицях.