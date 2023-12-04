Новий глядач на концерті Кобзона: у Москві помер "легендарний" полковник ГРУ

У Росії помер військовий розвідник, який особисто знав маршала Георгія Жукова. Йому було 83 роки.

Йдеться про "легендарного", як пишуть про нього російські ЗМІ, полковника ГРУ Юрія Старова.

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30 років служби у розвідці

Так, за даними медіа, тіло 83-річного військового знайшли у його квартирі на вулиці Твардовського у столичному районі Строгіно. Попередня причина смерті – гостра серцева недостатність.

Старов був полковником у відставці. У свій час він закінчив Свердловське суворовське військове училище та Московське вище військове загальновійськове командне училище.

У 13 років він особисто підходив зі стройовою доповіддю до маршала Жукова.

30 років Старов прослужив у спецназі ГРУ, а у 1986—1988 роках командував 15-ю окремою бригадою спецпризначення в Афганістані.

Покійний був відзначений численними нагородами, серед яких два ордени Червоного Прапора та орден Червоної Зірки.

Помер із дружиною у власній квартирі

Минулого місяця стало відомо, що білет на концерт Кобзона купив й інший представник вищого військового керівництва Росії – колишній командувач 6-ю армією ВПС і ППО Владімір Свірідов. 68-річного чоловіка знайшли мертвим у його власному будинку. Поряд із ним виявили тіло його дружини.

Як писали російські джерела, військовий та його жінка померли за тиждень до того, як їх знайшли. Точну причину смерті обох не називають.