Старовинна дерев'яна церква згоріла на Івано-Франківщині
Пожежа у старовинній церкві сталася ввечері 2 жовтня у селі Новошин Долинського району Івано-Франківської області. Вогонь практично повністю знищив храм Святого Василія Великого 1850 року.
Про пожежу в церкві на Івано-Франківщині 2 жовтня розповіли у пресслужбі ДСНС України:
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- Виклик про пожежу у селі Новошин Долинського району Івано-Франківської області у ДСНС отримали ввечері 2 жовтня.
- Загорілася дерев'яна церква Святого Василія Великого 1850 року забудови (пам'ятка архітектури місцевого значення).
- На момент прибуття пожежників будівля вже була повністю охоплена вогнем.
- Площа пожежі – 150 квадратних метрів, гасили її водою з місцевого ставка.
- Локалізували пожежу о 21 годині, повністю загасили о 22:12.
- Врятувати від вогню вдалося розташовані поряд будівлі нової церкви, але стара повністю згоріла.
- Потерпілих внаслідок пожежі – немає.
У Долинському районі на Івано-Франківщині згоріла старовинна церква / Фото ДСНС
Схожі випадки, які сталися в Україні нещодавно:
- 19 вересня у Хоролі Полтавської області зловмисники підпалили храм Православної церкви України. Вогонь знищив ікони, церковну літературу й одяг священників.
- 8 вересня у Лимані Донецької області загорілася Свято-Петропавлівська церква, якій 170 років.
Пожежа сталася у церкві в Новошині: розташування на карті
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