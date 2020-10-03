Пожежа у старовинній церкві сталася ввечері 2 жовтня у селі Новошин Долинського району Івано-Франківської області. Вогонь практично повністю знищив храм Святого Василія Великого 1850 року.

Про пожежу в церкві на Івано-Франківщині 2 жовтня розповіли у пресслужбі ДСНС України:

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Виклик про пожежу у селі Новошин Долинського району Івано-Франківської області у ДСНС отримали ввечері 2 жовтня.

Загорілася дерев'яна церква Святого Василія Великого 1850 року забудови (пам'ятка архітектури місцевого значення).

На момент прибуття пожежників будівля вже була повністю охоплена вогнем.

Площа пожежі – 150 квадратних метрів, гасили її водою з місцевого ставка.

Локалізували пожежу о 21 годині, повністю загасили о 22:12.

Врятувати від вогню вдалося розташовані поряд будівлі нової церкви, але стара повністю згоріла.

Потерпілих внаслідок пожежі – немає.



У Долинському районі на Івано-Франківщині згоріла старовинна церква / Фото ДСНС

Схожі випадки, які сталися в Україні нещодавно:

19 вересня у Хоролі Полтавської області зловмисники підпалили храм Православної церкви України. Вогонь знищив ікони, церковну літературу й одяг священників.

8 вересня у Лимані Донецької області загорілася Свято-Петропавлівська церква, якій 170 років.

Пожежа сталася у церкві в Новошині: розташування на карті

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