Starshield втрачає зв’язок у русі: джерела в Міноборони повідомили про обмеження SpaceX

Термінали супутникового зв'язку Starshield, які використовують Сили оборони України, почали втрачати з'єднання під час руху на певній швидкості.

У ніч на 14 жовтня SpaceX запровадила обмеження в односторонньому порядку , не попередивши українських військових. Про це 24 Каналу повідомили джерела в Міністерстві оборони.

На якій швидкості зникає зв'язок?

Для терміналів Starshield, які називають "військовим пакетом", встановили обмеження швидкості на рівні 160 кілометрів на годину. Якщо транспортний засіб перевищує цей показник, термінал втрачає зв'язок.

Водночас у різних підрозділах і на різних типах техніки з'єднання зникає за різної швидкості. За наявними даними, цей показник коливається приблизно від 72 до 161 кілометра на годину.

Як це впливає на роботу Сил оборони?

Обмеження ускладнює виконання військових завдань, для яких потрібен стабільний супутниковий зв'язок під час руху. Зокрема, це може впливати на роботу безпілотників-перехоплювачів і дронів середньої дальності ураження, а також на фронтову логістику, розвідку та ретрансляцію сигналу.

Міноборони шукає рішення

За даними джерел, станом на зараз Міністерство оборони України контактує зі Сполученими Штатами, компанією SpaceX та партнерами по НАТО. Відомство також збирає інформацію від військових підрозділів, перевіряє ситуацію та опрацьовує резервні канали зв'язку.