Життєво важливий процес для України вже розпочався

25 червня був важливий день, який увійде в історію України. Все тільки починається, але переговори з Євросоюзом – це геополітичний та ціннісний зсув.

Чому вступ у ЄС такий важливий

Для Владіміра Путіна та Кремля членство України в Євросоюзі і є стратегічною поразкою, адже Росія хоче зруйнувати Захід і той світ, що утворився після Другої світової війни.

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У Москві хотіли назавжди відкласти нашу інтеграцію в ЄС, але це призвело до того, що і ми, і ЄС увімкнули "іншу передачу" і спільно виставили ціль руху – не в політичних заявах, а реальних діях.

Для нас цей процес є життєво важливим, від нього залежить наше існування. Ставка у вступі до ЄС – це наше існування як країни та нації.

У Кремлі так само розуміють, що наше повернення до Європи – це кінець реальності, яку вони собі вигадали. Значить це для них теж життєво важливо, тільки у негативному сенсі. Там зроблять все можливе і неможливе, щоб нашу інтеграцію вбити й зруйнувати.

Найкращий варіант для них – щоб України взагалі не було. Успішно вступити в ЄС – це так само важливо як і ситуація на фронті, але, звісно, на інший кшталт. Ми не маємо втрачати стратегічного сенсу, для чого це все, не маємо відпускати стратегічну перспективу.

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З Москви вже запускають по Європі хвилі про те, що наше сільське господарство "доб'є" Євросоюз, а всі залишаться без своїх бюджетів. Для нас дуже важливо надавати країнам ЄС сенс, що з нами вони сильніші, що ми не частина проблеми, а частина єдино можливого рішення у майбутньому, як не потрапити під російський каток. Це досі очевидно далеко не для всіх і це потрібно буде доводити.

Геополітична Європа можна виникнути лише з Україною, або не виникне взагалі. А 25 червня, звісно, не свято, але історичний день, який можна вносити у підручники. Зусилля кожного – недарма.