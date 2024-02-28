Як зрозуміти, чи ваш бізнес – стартап, і чому це важливо

Якщо ви шукаєте інвестора, гранти чи кредити, необхідно одразу визначитись, наскільки інноваційний ваш бізнес-проєкт. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

Часто в оголошеннях бачимо пропозиції інвестування або грантові можливості для стартапів. Та інколи може бути складно визначити позиціювання свого проєкту: підприємці, чиї ідеї та робота більше підходять під критерії бізнесу, називають себе стартапом і навпаки.

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Можна подумати, що ваш бізнес є стартапом, оскільки він перебуває на початковому етапі розвитку, на старті. Проте це не зовсім так. З'ясуймо, що насправді означає стартап, а що – бізнес на початковому етапі.

То що ж таке стартап?

Слово "стартап" походить від англійського поняття start up – "запускати" і означає недавно засновану компанію, яка тільки починає розвиватися.

Все наче й схоже: і "стартап", і "бізнес на початковому етапі" часто використовуються як синоніми, поки справа не доходить до фінансування проєкту чи участі в грантових програмах.

Основна відмінність у тому, що стартап зазвичай базується на інноваційній ідеї або концепції, яка може змінити або вдосконалити ринок. Він передбачає створення чогось нового або впровадження новаторського підходу до розв'язання проблеми.

Це виведення на ринок інноваційних технологій або ідей, які можуть потенційно змінити ринок або створити нову галузь. Стартапи часто пов'язані з великими ризиками, оскільки їх успіх значно залежить від прийняття ринком нової ідеї.

З іншого боку, простий інвестиційний проєкт може мати менші ризики, особливо якщо він базується на добре відомій і працездатній бізнес-моделі. Для опису етапів розвитку бізнесу використовується поняття "життєвий цикл проєкту" – це процес, що описує етапи від початку до завершення проєкту.

Життєвий цикл проєкту зазвичай складається з таких етапів:

аналіз бізнес-ідеї та прийняття рішення щодо доцільності її реалізації;

розробка бізнес-плану;

реалізація інвестиційного проєкту та організація операційної діяльності;

моніторинг та контроль;

завершення.

Але коли мовиться про залучення фінансування, різниця між високотехнологічними проєктами і звичайними бізнес-ідеями стає більш очевидною. Інформацію про умови фінансування стартапів можна знайти на сайті Українського фонду стартапів. Програми фонду спрямовані на підтримку розвитку early stage стартапів в Україні.

Основні сфери та приклади

Стартапи можуть з'являтися у різних сферах, найчастіше вони реалізуються кількох напрямках.

High-tech (високі технології). Стартапи у цій сфері фокусуються на розробці та впровадженні передових технологій у різних галузях. Це може включати розробку штучного інтелекту, машинного навчання, розумних систем управління, розробку нових матеріалів, біотехнології, космічні технології та інше.

Приклади стартапів у сфері високих технологій – це SpaceX (реалізація космічних технологій), DeepMind (розробка штучного інтелекту), Neuralink (розробка імплантів для покращення мозкової діяльності) тощо.

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EdTech (освітні технології). Стартапи у цій сфері спрямовані на впровадження технологій у сфері освіти та навчання. Це розробка платформ для дистанційного навчання, мобільних застосунків для освіти, інтерактивні навчальні ігри, системи управління навчанням, індивідуалізовані підходи до навчання тощо.

Приклади стартапів у сфері освітніх технологій: Coursera (онлайн-платформа для масових відкритих онлайн-курсів), Duolingo (мобільний застосунок для вивчення мов), Khan Academy (онлайн-ресурс з навчання математики та інших предметів) тощо.

FinTech (фінансові технології). Це широкий спектр інноваційних рішень і технологій, що застосовуються у фінансовій сфері. Фінтех-стартапи активно працюють над розвитком новаторських продуктів і послуг, що змінюють спосіб, яким люди управляють своїми фінансами, здійснюють платежі та інвестують гроші.

Прикладами таких стартапів є розвиток блокчейн-технологій для фінансових послуг, криптовалютні біржі, платіжні системи на основі криптовалют, системи онлайн-платежів, мобільні платіжні застосунки, цифрові гаманці та інші.

Також стартапи активно розвиваються в електронній комерції, медицині, ігровій індустрії, в соціальних мережах. Зважаючи на безмежні можливості для інновацій, стартапи можуть з'являтися в різних сферах.

А ось кілька прикладів не стартапів: бізнес-ідея відкриття кав'ярні, пекарні, салону краси, юридичної фірми, СТО, клінінгової компанії тощо. Стартапом такий бізнес стане, якщо застосувати до нього інноваційні технології.

Наприклад, спробуймо перетворити бізнес-ідею відкриття клінінгової компанії на стартап. Звичайний клінінг стане стартапом за умови розробки та використання спеціалізованих застосунків для замовлення послуг, впровадження екологічно чистих методів прибирання, використання роботів або автоматизованих систем для збирання інформації та контролю за процесами.

За аналогією, кожен бізнес за умови впровадження інноваційної складової можна перетворити на стартап.

Джерела фінансування

Важливо чітко класифікувати для себе, чи ваш бізнес є стартапом, чи ні. Якщо ви шукаєте інвестора, гранти, кредити та інші джерела фінансування, то повинні на початку визначити, наскільки інноваційним є ваш бізнес-проєкт. Тому що джерела фінансування та підходи до залучення коштів різні для стартапів і звичайних бізнесів.

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Якщо ваш бізнес класифікується як стартап, краще звернути увагу на такі джерела фінансування:

венчурні інвестори, які готові інвестувати в перспективні, але ризиковані проєкти з великим потенціалом зростання;

краудфандинг – це метод збору грошей, при якому велика кількість людей (крауд) зазвичай вкладає невеликі суми грошей в проєкт або ідею через онлайн-платформу;

бізнес-інкубатори надають фінансову підтримку, консультації та ресурси для розвитку інноваційних проєктів;

гранти для високотехнологічних стартапів.

Джерела фінансування для звичайних бізнесів:

банківські кредити або кредитні лінії, позики на основі свого кредитного рейтингу та фінансової стабільності;

фінансування через іпотеку на власність або комерційні кредити під заставу активів;

приватні інвестори, які претендують на частку в проєкті, або на повернення інвестицій з вищими відсотками ніж ставка банківського депозиту;

гранти для підтримки бізнесу.

Тож відмінності між стартапами та бізнесами на початковому етапі полягають у їхній спрямованості, рівні інноваційності та ризику. Для стартапів характерні великі ризики та високий ступінь інноваційності, тоді як бізнеси на початковому етапі можуть бути менш ризикованими та інноваційними.

Розуміння різниці між цими двома концепціями допоможе вам правильно класифікувати свій бізнес та вибрати відповідні джерела фінансування для його розвитку.