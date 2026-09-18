Наприкінці цієї весни команда "Дії" вирішила проводити аудит усіх партнерів. Ми дивилися, де цифрові сервіси вже працюють на повну, а де їх треба покращити. Сфера освіти стала одним із головних фокусів. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Перший фундамент ми заклали ще раніше, інтегрувавши "Дія.Підпис" та шеринг на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО). Це значно полегшило реєстрацію на НМТ, і цифри за 2026 рік говорять самі за себе:

467,7 тисячі разів абітурієнти успішно пошерили свої документи через Дію на сайті УЦОЯО з початку року (створили понад 60% кабінетів за допомогою "Дії");

понад 5 мільйонів разів скористалися "Дія.Підписом" для авторизації та підтвердження дій.

Дивлячись на ці цифри та досвід вже інтегрованих ЗВО (наприклад, КПІ імені Ігоря Сікорського; НУ Київський авіаційний інститут та багато інших), ми поставили собі логічне запитання: якщо реєстрацію на тестування вдалося зробити практично безболісною, чому сама вступна кампанія у ЗВО досі супроводжується стресом, чергами та кілограмами паперу? Відповідь була очевидною – цей процес точно потребує нашої уваги та швидкої трансформації.

Ми вирішили запропонувати університетам інтегрувати інструменти "Дії" у вступну кампанію 2026 року. Написали листи, провели десятки особистих зустрічей і були приємно вражені – виші активно відгукнулися, чесно розповіли про свої головні проблеми та поділилися власною візією змін.

Як ми прибирали паперові стоси в КНУ

Один із найяскравіших прикладів роботи з запитами навчальних закладів – наша офлайн-зустріч із Київським національним університетом імені Тараса Шевченка. У колег був абсолютно чіткий і зрозумілий запит: пришвидшити вступ і максимально розвантажити людей.

Уявіть масштаби КНУ: тисячі абітурієнтів, тисячі договорів і стоси паперів, які приймальна комісія має перевірити, сформувати й архівувати. Це не просто гігантські черги й витрати на папір, це ще й колосальний людський фактор. Якщо в документ потрапляє помилка – людина знову перезаповнює все на папері, а працівники університету знову це перевіряють. І так по колу.

Разом із КНУ ми інтегрували шеринг для миттєвого отримання цифрових документів та формування договору про навчання, а також "Дія.Підпис" – для його швидкого підписання просто зі смартфона.

Більше того, у КНУ є велика амбітна мета: зробити всі освітні та управлінські процеси сучасними й стати лідером цифрових змін серед українських вишів. Тому ми напрацювали цілий список спільних векторів на майбутнє:

повністю цифрова реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ;

дистанційне підписання взагалі всіх внутрішніх документів університету;

широке використання цифрових копій документів замість паперових аналогів;

онлайн-поселення в гуртожитки за кілька кліків;

загальне спрощення документообігу, щоб у викладачів і науковців лишалося більше часу на реальну освітню та наукову роботу, а не на бюрократію.

Ми неймовірно раді такій ініціативності й готові максимально допомагати кожному закладу, який прагне цифровізації.

Реальний досвід: від 4 годин у черзі до 9 хвилин у смартфоні

Ще один яскравий приклад – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Ситуація там була знайома багатьом: паперова вступна кампанія рухалася повільніше, ніж вечірній інтернет у студентському гуртожитку.

Команда університету інтегрувала "Дія.Підпис" для вступної кампанії 2026 року, і результати перевершили найсміливіші очікування. Ось як про це розповідають самі представники ПНУ:

"Через "Дія.Підпис" було підписано понад 3 500 документів – це понад 30% від усієї вступної кампанії університету. Онлайн-вступом скористались більш ніж 1 200 абітурієнтів, а до підписання документів долучились 2 305 відповідальних осіб та представників вступників. Тобто загалом "Дія.Підписом" скористались понад 3 500 людей. Для нас особливо цінно, що завдяки цьому абітурієнти з прифронтових територій, інших регіонів України та з-за кордону змогли пройти вступ дистанційно, без потреби особисто приїжджати до університету".

А ще колеги поділилися курйозним, але показовим фактом: коли вони запустили кабінет абітурієнта з можливістю входу через "Дію", за перші 10 хвилин отримали понад 1500 запитів. Наплив був настільки великим, що сервіс навіть ненадовго "ліг" від такої активності.

Та головне – це економія часу та комфорт людей. На вулиці спека +35, в аудиторіях важко дихати. Раніше абітурієнти чекали на свою чергу по 3 – 4 години. З цифровими сервісами весь процес – від авторизації до повністю пройденого вступу онлайн — тривав у середньому всього 9 хвилин. Черги скоротилися вдвічі, а нерви вступників та їхніх батьків залишилися цілими.

Безпека та внутрішній документообіг

Цифровізація – це не лише про зручність, а й про безпеку. Сумський національний аграрний університет інтегрував шеринг для подання документів на вступ онлайн. У Сумах проблема була подвійною: крім стандартного довгого паперового процесу, постійно існувала складна безпекова ситуація. Особиста присутність людей у місті – це завжди додатковий ризик. Завдяки цифровізації цей ризик вдалося суттєво знизити. Офіційні підсумкові результати цієї інтеграції ми очікуємо оцінити вже наступного року.

Запит на такі зміни зараз мають десятки закладів вищої освіти по всій країні. Ми вже активно продовжуємо роботу з Харківським національним університетом ім. В. Н. Каразіна, НУБіП, КПІ, Запорізьким національним університетом, Українським католицьким університетом та багатьма іншими.

Окрім вступної кампанії, ми побачили ще один величезний пласт роботи всередині самих навчальних закладів – це підписання величезного масиву внутрішніх документів та перехід на електронні журнали оцінок і звітності.

Перші кроки вже зроблено:

ФКЗЕ ім. Є. Патона інтегрував "Дія.Підпис" для ведення електронного журналу оцінок;

Чернівецький національний університет обрав "Дія.Підпис" для підписання внутрішніх наказів, розпоряджень та інших документів.

Що далі?

Цифровізація вищої освіти – це не одноразова акція і не просто змагання технологій. Це про повагу до часу студентів, викладачів та працівників приймальних комісій. Це про можливість вступати до українських вишів з будь-якої точки світу чи з прифронтових територій без необхідності ризикувати життям чи витрачати дні на дорогу.

Зараз десятки університетів по всій країні перебувають у активному процесі інтеграції наших сервісів і готуються до вступної кампанії 2027 року. Наша ж спокійна й упевнена мета – зробити так, щоб у 2027 році вступ в Україні став повністю онлайн: швидким, прозорим і доступним в один клік у смартфоні. Тому долучайте свій виш до цієї трансформації – нумо робити сучасну освіту разом.