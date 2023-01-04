Чому Україна б’є дорогими ракетами по ворожих дронах: Повітряні сили відповіли на статтю NYT

Американське видання The New York Times опублікувало статтю про те, що Україна використовує дорогі ракети систем ППО для збиття набагато дешевших дронів. У Повітряних силах вирішили пояснити, чому так відбувається.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в етері національного телемарафону зазначив, що бачив опублікований американським виданням матеріал. За його словами, порівняння цін ракет ППО та дронів, адже йдеться про людські життя.

Нагадаємо Україна захищається від недорогих російських безпілотників набагато дорожчими ракетами, – NYT

Порівнювати вартість дронів і ракет ППО – некоректно

Юрій Ігнат наголосив, що іранські дрони-камікадзе становлять загрозу для життя та здоров'я українців, тому для того, аби вберегти громадян, ЗСУ використовують усі наявні сили та засоби.

Тут некоректно порівнювати, я бачив цей матеріал у західній пресі. Мені іноді здається, що в деяких газетах США та Європи є колонки для російських пропагандистів, де публікують суперечливі речі,

– заявив Ігнат.

Речник Повітряних сил нагадав, що для збиття ворожих цілей наші воїни використовують дорогі ракети та піднімають у небо авіацію – усе це для захисту своєї країни. Ігнат підкреслив, що все це дорого, але ЗСУ продовжуватимуть це робити. Як приклад речник Повітряних сил навів Ізраїль, який збиває дешеві ракети своїми дорогими системами ППО.

Якщо Shahed влучає в об'єкт критичної інфраструктури, гинуть люди, і будуть великі збитки. Порівнювати абсолютно некоректно,

– підкреслив Ігнат.

Що відомо про статтю The New Yourk Times

3 січня з'явилася стаття про збиття іранських дронів українською ППО, в якій журналісти NYT послалися на Артема Старосєка, керівника української консалтингової компанії "Мольфар". Він зауважив, що збиття одного дрона обходиться щонайменше у 7 разів дорожче. Так, безпілотник коштує 20 тисяч доларів, а ракета типу С-300 – 140. Якщо вже говорити про американський NASAMS, то це вже 500 тисяч доларів. Однак Старосєк наголосив, що ціни порівнювати не потрібно, адже збити дрон легше, ніж ремонтувати об'єкт, в який він влучить. Крім того, ці дрони загрожують життю людей.

Компанія "Мольфар" уже розкритикувала українські ЗМІ, які посилаючись на статтю опублікували матеріали з порівнянням вартості ракет ППО та дронів, якими їх збивають, але не наголосили на тому, чому все ж потрібно збивати дрони попри різницю в цінах. У компанії наголошують, що життя людей є безцінним, однак цим меседжем знехтували деякі видання. Однак згодом у "Мольфар" повідомили, що вони отримали вибачення за такі помилки.