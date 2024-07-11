Агресивні гібридні дії Росії можуть змусити Альянс застосувати статтю 5, – декларація НАТО
Джерело:НАТО
Агресивні гібридні дії з боку Росії проти членів НАТО "можуть досягти рівня збройного нападу" і змусити Північноатлантичну раду застосувати статтю 5 Вашингтонського договору.
Про це йдеться в декларації Вашингтонського саміту НАТО, яку оприлюднили на офіційній сторінці Альянсу.
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Альянс може застосувати 5 статтю через гібридні дії Росії
У документі зазначається, що Росія посилила свої агресивні гібридні дії проти членів Альянсу, включно з діями через посередників.
До таких дій належать саботаж, акти насильства, провокації на кордонах НАТО, використання нелегальної міграції, зловмисні кібератаки, електронне втручання, кампанії з дезінформації, політичний вплив та економічний примус.
Члени Північноатлантичного альянсу підкреслили, що такі дії становлять загрозу безпеці блоку.
Ми нагадуємо, що гібридні операції проти членів Альянсу можуть досягти рівня збройного нападу і можуть змусити Північноатлантичну раду застосувати статтю 5 Вашингтонського договору,
– ідеться в декларації.
Що таке стаття 5 НАТО
У Статті 5 Північноатлантичного договору закріплено принцип колективної оборони.
Принцип колективної оборони полягає в тому, що напад на будь-яку з держав – членів Альянсу розглядається як напад на них усіх.