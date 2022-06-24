Статус кандидата в ЄС: в України немає часу розкачуватись

Статус кандидата в ЄС – НАШ! Але з'явились євроскептики, які кажуть: "Сербія кандидат з 2012-го, а Туреччина з 1999-го року – і що це їм дало...?"

А нічого, що Туреччина з 35 розділів Acquis – (європейське право) імплементувала лише 1 розділ? 1 розділ з 35!

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Не варто рівнятися на Туреччину

А нічого, що ситуація зі "стилем правління" і правами людини, що є найвищою цінністю ЄС, в Туреччині, м'яко кажучи, не зовсім хороша? А чого ви рівняєтесь до Туреччини?!

Є приклад Естонії: від Угоди про асоціацію в 1995 році до членства в ЄС у 2004-му шлях тривав 9 років! У нас немає часу розкачуватись!

Швидкість реформ залежить від України / Фото GettyImages

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Лишилася дрібниця

Та й невиконані 37% Угоди про асоціацію (інформація станом на січень) нікуди не поділись. Залишилась остання дрібниця – власне адаптувати Україну до стандартів ЄС! І від нас залежить швидкість реформ. Наш статус кандидата в члени ЄС вистражданий кров'ю українців!

Попереду – величезний обсяг роботи, який має зробити наша влада. Щоб ми не були як Туреччина, а навпаки – як Естонія і навіть швидше!

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