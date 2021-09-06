Статус головного союзника США: Рада розгляне звернення до Конгресу

Парламент на позачерговому засіданні розгляне звернення до Конгресу США. Ймовірно, це відбудеться 9 вересня, однак точна дата невідома.

Звернення стосуватиметься надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО – MNNA.

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Це буде сигналом для Кремля

Нардеп Олексій Гончаренко подав підписи про проведення засідання щодо звернення. Він наголосив, що статус MNNA не заважає Україні йти до НАТО.

Голосування за мій проєкт звернення у Раді слугуватиме важливим сигналом для Росії і світу про наш цивілізаційний вибір...Наша безпека понад усе! Тримаймо стрій!

– сказав Гончаренко.

За його словами, статус MNNA продемонструє Кремлю, що Україна є ключовим союзником США у Східній Європі.

Текст публікації Олексія Гончаренка:

Рада на позачерговому засіданні розгляне звернення до Конгресу щодо надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО (MNNA). Орієнтовно позачергова сесія відбудеться у четвер!

Подав підписи про проведення позачергового засідання щодо розгляду проєкту Постанови про звернення до Конгресу щодо надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО (MNNA).

Наголошую, що статус MNNA не заважає Україні йти до НАТО. І голосування за мій проєкт звернення у Раді слугуватиме важливим сигналом для Росії і світу про наш цивілізаційний вибір. Також надання Україні статусу MNNA продемонструє Кремлю, що Україна є ключовим союзником США у Східній Європі.

Наша безпека понад усе! Тримаймо стрій!

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