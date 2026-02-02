Кому надають статус УБД і як його оформити: пояснення від Міноборони

Статус учасника бойових дій (УБД) в Україні є одним із ключових механізмів соціального захисту військовослужбовців та передбачає особливі гарантії й пільги. Водночас цей статус не надається автоматично всім військовим.

Подробиці розповів секретар комісії Міністерства оборони з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій Олександр Федун.

Що потрібно для статусу УБД?

Право на отримання статусу учасника бойових дій мають військовослужбовці, які виконували бойові або спеціальні завдання в районах ведення бойових дій чи на тимчасово окупованих територіях. Також це право надається військовослужбовцям підрозділів протиповітряної оборони – незалежно від місця виконання ними завдань.

Крім цього, статус УБД поширюється і на членів добровольчих формувань територіальних громад.

За словами Олександра Федуна, процедура надання статусу зараз суттєво спрощена.

Статус учасника бойових дій може надаватися через Єдиний державний реєстр ветеранів війни, тобто в автоматичному режимі із застосуванням програмних засобів реєстру,

– пояснив він.

Якщо автоматично надати статус неможливо, рішення ухвалюють відповідні комісії при військових частинах. Крім того, у системі Міністерства оборони працює 21 комісія, що розглядає питання надання статусу учасника бойових дій.

Федун додав, що перелік пільг для учасників бойових дій визначений статтею 12 Закону України "Про статус ветеранів війни і гарантій їхнього соціального захисту". Серед них, зокрема, 75% знижки на оплату комунальних послуг, безоплатний проїзд міським транспортом, додаткова оплачувана відпустка тривалістю 14 днів, державна цільова підтримка для здобуття освіти учасниками бойових дій та їхніми дітьми.

