Блискавка влучила у статую Христа-Спасителя у Бразилії: чи траплялось таке раніше
Джерело:Wonders of the world
Нещодавно світ облетіли проголомшливі фото з Бразилії. Блискавка влучила прямісінько у статую Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро.
Експерти стверджують, що таке явище є досить поширеним. Тому ніяких містичних підтекстів шукати не потрібно.
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Чи траплялось таке раніше
За даними Бразильського інституту космічних досліджень, щороку у статую блискавка влучає від 4 до 6 разів. Один удар стається приблизно кожні 2-3 місяці, але під час сезону дощів це стається частіше.
Те, що статуя притягує блискавки є абсолютно логічним. Вона стоїть на одній з вершин, на висоті 710 метрів, на гранітному фундаменті.
Керівник групи атмосферної електрики в Інституті доктор Осмар Пінто зауважує, що статуя має громовідвід, який покриває верхню частину голови, утворюючи щось на зразок тернового вінка, а кабель тягнеться до руки. Тому не дивно, що вона притягує блискавку.
Нагадаємо, що у 2014 році в фігуру Христа-Спасителя також потрапила блискавка. Тоді у скульптури відколовся кінчик пальця, адже блискавка влучила саме в руку. Тоді представник місцевої єпархії Осмара Рапосо розповідав, що фігуру відреставрують.
У 2014 році блискавка влучила в руку статуї Христа-Спасителя / Фото O Globo
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