Статуя Свободи у Франції стала "українською"

Світ продовжує різну підтримку Україні під час масштабної війни з Росією. Наприклад, "долучилась" навіть Статуя Свободи у Франції.

Американський символ свободи неочікувано став "українським". Одну з найзнаменитіших скульптур одягли в український прапор.

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Статуя Свободи в українському стязі

У Парижі підтримати Україну у важкому протистоянні з агресором не лише санкціями та зброєю, а й іншими способами.

"Синьо-жовту" Статую Свободи встигли сфотографувати у момент надівання українського прапора. Американський оригінал ж наразі не вбрали.

"Українська" Статуя Свободи / Фото Ville de Colmar



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