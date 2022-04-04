Став на бік антихриста, – Митрополит Епіфаній про патріарха Кіріла
Джерело:Митрополит Епіфаній у фейсбуці
Російського патріарха Кіріла ніколи нічого не пов'язувало з Богом. Предстоятель РПЦ зробив свій вибір на користь справ антихриста.
Про це на сторінці у соціальній мережі написав Митрополит Епіфаній. Заява з'явилася після того, як прислужник Путіна назвав "подвигом" вбивства українців.
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Мовиться про добро і зло як такі і про власний вибір для кожного: ти з Богом чи з дияволом? Кирил Гундяєв свій вибір на користь справ антихриста вже зробив,
– зазначив глава ПЦУ.
Митрополит підкреслив, що ідеологія "русского міра" є тим самим, чим є ідеологія нацизму, бо виправдовує насильство, вбивство, війну та геноцид, а тому має бути відкинута і засуджена так само як засуджений нацизм.
"Співтворцями та провідниками цієї злочинної ідеології є очільник Московської патріархії Кіріл Гундяєв і його поплічники. Він разом з підлеглими не лише всіляко розпалював це вогнище, але і відкрито, від імені Бога та Церкви, брехливими устами благословив катів і вбивць на їхню чорну справу", – додав Епіфаній.
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