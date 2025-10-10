Про це йдеться у короткометражному фільмі "Дантист", який оприлюднили Сили спеціальних операцій із закликом долучатися до конспіративної армії, пише 24 Канал.

Що відомо про фільм?

Короткий фільм "Дантист" присвячений Рух опору Сил Спеціальних Операцій Збройних Сил України на тимчасово окупованій території України. На нашій землі окупант не знатиме спокою. Під маскою повсякдення за ним пильнує Рух опору – ті, що завдають удар з тіні,

– розповідають про стрічку в ССО.

Короткометражний фільм "Дантист": дивіться відео

Події фільму розгортаються у тимчасово окупованому Донецьку. В основі сюжету – історія українського лікаря, який допомагає знищувати ворогів, працюючи на своєму робочому місці.

"Ставай до лав конспіративної армії України! Заповнюй анкету до Руху опору ССО ЗСУ на opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом!" – закликають в Силах спецоперацій.