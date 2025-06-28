Зеленський затвердив зміни в складі Ставки Верховного головнокомандувача

Президент Володимир Зеленський вніч зміни до складу Ставки Верховного головнокомандувача. До органу він долучив нових посадовців.

Про це пише 24 Канал з посиланням на указ №434/2025, який опублікували на сайті президента.

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Зеленський підписав указ про поповнення складу Ставки

Від п'ятниці, 27 червня, набув чинності указ президента щодо затвердження персонального складу Ставки Верховного головнокомандувача ЗСУ. Надзвичайний орган проводить стратегічне управління військовими формуваннями держави під час війни, а також ухвалює рішення щодо інших оборонних питань.

До цієї роботи Володимир Зеленський долучив командувача об'єднаних сил Збройних Сил України Михайла Драпатого, першого заступника міністра оборони Сергія Боєва та нового командувача Сухопутних військ ЗСУ Геннадія Шаповалова.

На Технологічній Ставці 27 червня мова йшла про виробництво дронів та покращення українського потенціалу в цьому напрямку. За словами Зеленського, Україна має зосередитися на максимальному виробництві тих типів БпЛА, що потрібні на передовій і для захисту міст. На засіданні також звітували представники військового командування, Міністерства оборони й Міністерства стратегічної промисловості. Також детальну доповідь щодо технологічних планів і намірів Росії надала розвідка.

До слова, як повідомив президент, в Україні є сотні підприємств, які беруть участь у виробництві озброєння для Сил оборони. Також є бізнеси, що займаються різними справами, але працюють на захист держави.