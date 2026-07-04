Майже пів мільйона доларів: трейдер з українським прапором заклався на кінець правління Путіна

Користувач криптовалютної букмекерської платформи Polymarket із українським прапором на аватарі поставив майже 500 тисяч доларів на те, що Володимир Путін втратить владу до кінця 2026 року. У разі успіху він може отримати виграш у кілька мільйонів доларів.

Про це повідомляє телеканал NBC News.

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Що відомо про ставку користувача, який очікує закінчення правління Путіна до кінця 2026 року?

На криптовалютній платформі прогнозів Polymarket користувач із ніком ZnotluvuiSamez, який використовує український прапор як фото профілю, зробив одну з найбільших ставок на політичну подію. Він поставив майже 500 тисяч доларів на те, що російський диктатор Володимир Путін втратить посаду президента Росії до 31 грудня 2026 року.

За даними NBC News, трейдер спочатку вклав близько 409 тисяч доларів, однак згодом збільшив свою позицію. За інформацією Casino.org, зараз він володіє 3 828 741 контрактом із відповіддю "так". Наразі ринок оцінює ймовірність такого сценарію лише приблизно у 12%. Якщо прогноз справдиться, вартість контрактів може перевищити 3,8 мільйона доларів, що принесе трейдеру багатомільйонний прибуток. Водночас у разі дострокового продажу контрактів він уже зазнав би збитків через падіння їхньої вартості.

Згідно з правилами Polymarket, ставка вважатиметься виграшною, якщо до кінця року Путін офіційно піде у відставку, буде усунутий від влади, затриманий або з будь-якої іншої причини назавжди втратить можливість виконувати обов'язки президента.

Відомо, що користувач зареєструвався на платформі у квітні. Раніше він також зробив ставки на повернення Україною окупованого Криму до кінця року та на підписання мирної угоди між Україною та Росією до кінця серпня.

До слова, у Росії посилюється боротьба за владу, а вплив Володимира Путіна слабшає, вважає політтехнолог Юрій Подорожній. За його словами, дедалі більшу роль відіграють ФСБ та керівники військово-промислового комплексу, які можуть визначити, хто стане наступним президентом Росії.

Серед можливих наступників Володимира Путіна називають віцепрем'єра Дмитра Патрушева, першого віцепрем'єра Дениса Мантурова, заступника керівника адміністрації президента Максима Орєшкіна та помічника президента Олексія Дюміна, який раніше очолював службу охорони Путіна. Водночас не виключений і інший сценарій: якщо жоден із потенційних кандидатів не зможе консолідувати владу після усунення Путіна, російські еліти можуть перейти до моделі колективного керівництва країною.