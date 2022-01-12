Ставку роблять на ракети, – Фейгін назвав ймовірність повномасштабного вторгнення Росії

Зима для початку повномасштабної військової операції Москви досить вигідна. Держава-агресорка може робити ставку на безконтактний, повітряно-ракетний, удар.

Під час нього російські військові не втрачатимуть живої сили. Про це в ефірі 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін.

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Фейгін: Москва розраховує на зиму

За його словами, для держави-агресорки обстріл чи бомбовий удар може мати ефект.

Думаю, що ставку роблять на удар безконтактний – тобто ракетний і повітряний. Розрахунок на зимову частину операції,

– наголосив Фейгін.

Він пояснив, що це може створити проблеми, наприклад, зі складами, де зберігають горюче для військових цілей: для танків, техніки тощо.

"Я думаю, що Москва розраховує на зиму. Тому що взимку воювати Росії в умовах, коли є перевага в ракетах і повітряних силах, напевно, комфортніше", – зауважив Фейгін.

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Чи Росія піде на повномасштабне вторгнення

Серія дипломатичних переговорів високого рівня за участі Росії не має жодного результату. З високою ймовірністю перемовини Саміту Росія – НАТО теж не матимуть результату.

Однак продовження скупчення військ біля України може свідчити про те, що 50/50 (ризик вторгнення – 24 канал),

– зауважив Фейгін.

Він відзначив, що держава-окупантка може продовжувати загострювати ситуацію:

щоб змусити Захід піти на якісь поступки;

у питанні демілітаризації країн НАТО;

щодо України (мінських домовленостей);

в питаннях контролю безпеки Східної Європи, на яку претендує Москва.

"Якщо вони не отримують цього, то будуть інші 50%. Росія може дійсно організувати якусь операцію. Однак не думаю, що наважиться на повномасштабну війну", – зауважив правозахисник.

Треба враховувати, на його думку, те, що на стороні України буде точно підтримка Заходу, зокрема військова. Наразі відбуваються суперечки у Вашингтоні, щоб надати цю підтримку ще до початку агресії, а не в момент, коли до Києва наближатимуться танки. Це може стримувати Москву.

Нова загроза повномасштабного вторгнення Росії

Росія може напасти Україну з 6 різних напрямків. Журналісти британського видання The Guardian склали власну карту, де описали можливі фланги російських атак.

За інформацією британських журналістів, у разі відкритого вторгнення такі військові дії будуть наймасштабнішими з 2003 року, коли сили Заходу вторглися в Ірак.

Тим часом Росія почала перекидати до кордонів з Україною військові гелікоптери. Попри трохи сповільнене нарощування сил біля наших кордонів та навіть відведення невеликої кількості військ, військові гелікоптери є сигналом, що підготовка до потенційного нападу продовжується.

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За даними американських розвідників, зараз біля України – 100 тисяч військових і тепер туди перемістили засоби для атаки з повітря. Бойові й транспортні гелікоптери, а також винищувачі стали б для Росії критичним засобом переваги, якби Путін все ж таки вирішив йти на масштабне вторгнення.