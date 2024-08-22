"Собаки мають цікаві інстинкти": що покійна Єлизавета ІІ думала про диктатора Путіна

У 2003 році королева Великої Британії Єлизавета II зустрічалася із президентом Росії Владіміром Путіним. Нещодавно стали відомі спогади покійної монархині про російського диктатора.

Про цікавий інцидент зустрічі Єлизавети та Путіна йдеться у біографії "Подорож навколо королеви", автором якої є Крейг Браун. Спогадами про це поділився британський політик Девід Бланкетт.

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"Собаки мають цікаві інстинкти"

Тодішній міністр внутрішніх справ Девід Бланкетт був присутній на зустрічі королеви з російським президентом. Разом із ним був його собака-поводир, адже політик мав вади зору.

Путін запізнився на офіційний прийом, а після його появи пес Бланкетта почав дуже голосно гавкати на російського президента.

Згодом Бланкетт попросив вибачення у королеви за цей інцидент. "Вибачте, ваша величність, за гавкіт собаки", – сказав він тоді.

Вона ж відреагувала на це доволі спокійно.

Собаки мають цікаві інстинкти, чи не так, містере Бланкетт?

– сказала королева.

До слова, стали відомі подібні спогади королеви і про Дональда Трампа. Автор біографії Єлизавети розповів, що вона вважала американського політика "дуже грубим".