Ставлення НАТО до України після війни зміниться, – Огризко

Досвід європейських країн свідчить про те, що захист НАТО є найкращою гарантією безпеки за будь-яких обставин. Говорити про те, що нас там нібито не чекають – не треба.

Про це в ефірі 24 каналу заявив ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко.

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Він наголосив, що війна закінчиться, а українські Збройні Сили показали, що вони найкращі, щонайменше в Європі, з питань підготовки, мотивації, вміння використовувати всі можливості.

Я думаю, що після цієї війни, ставлення НАТО до України має помінятись у корені,

– підкреслив ексміністр закордонних справ України.

Водночас, як зазначив Огризко, про це важливо говорити в кожній західній столиці та безпосередньо у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі.

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