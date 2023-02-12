"Це мова ворога": поляків дратує російська серед біженців з України

У Польщі дослідили, як в країні змінилося ставлення до біженців з України, які виїхали через війну з Росією. Для цього в Польщі протягом року провели два опитування і порівняли їх результати.

Опитування провели Варшавський університет та Економіко-гуманітарний університет у Варшаві. В цілому результати опитувань показують, що позитивне ставлення поляків до українців та допомоги їм, переважно військової, практично не змінилося з початку війни.

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У Польщі змінилося соціальне сприйняття біженців з України

Дослідники порівняли результати аналогічних опитувань, які проводили у квітні 2022 року та січні – 2023-го, й зафіксували різницю у ставленні поляків до українців. Йдеться про соціальне сприйняття біженців з України.

Роберт Станішевський, керівник дослідницького відділу Варшавського університету, заявив, що чверть респондентів у січні відповіло, що в них змінилося ставлення до українців за пів року.

Повідомляється, що 68% респондентів заявили, що ставлення змінилося на гірше. Для поляків стало складно ідентифікувати українців, які говорять мовою ворога, тобто російською.

Мирослав Скурка, президент Спілки українців у Польщі зазначив, що поляків дратує, що біженці з України в основному говорять російською. Через це поляки втрачають уявлення про те, хто насправді українці.

Також він заявив про відмінності у культурі, наголосивши на "пережитках русського міра" в поведінці деяких українців.

Більшість поляків підтримують військову допомогу Україні

Слід зазначити, що в порівнянні з квітнем 2022 року для поляків зменшилася значущість українського націоналізму.

У Польщі фіксують поділ у суспільстві щодо додаткової допомоги Україні. Вже більш ніж третина виступають проти додаткової допомоги Україні. Однак більшість все ще підтримує додаткову допомогу Україні – 48%.

Респонденти вважають, що Польща повинна допомагати Україні переважно у військовому плані, надаючи розвіддані, боєприпаси та зброю.