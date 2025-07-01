Під ударом– радіозавод: російський Ставрополь зранку атакували БпЛА

У суботу зранку, 26 липня, невідомі дрони атакували Ставропольський край Росії. Місцеві жителі повідомили про кілька гучних вибухів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Дрони атакували в час, коли росіяни вже не спали.

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Що відомо про ранкову атаку дронів на Росію?

Зранку жителі Ставрополя скаржилися, що "величезні" дрони не дають їм спати. У мережі з'явилося багато відео, на яких видно проліт БпЛА та влучання в якийсь об'єкт. Відомо, що вибухів було багато, але всі дрони, ймовірно, били в одне місце.

Жителі Ставрополя зранку чули вибухи: дивіться відео

Жителі міста кажуть, що вибухів через атаку дронів у них не було давно. Буцімто раніше влада лише надсилала повідомлення про небезпеку. А от цього разу громадян навіть заздалегідь не попередили про атаку.

Росіяни спостерігали, як БпЛА влучають по важливому об'єкту та повідомляли про роботу протиповітряної оборони по них.

Містяни показали, як влучає БпЛА: відео з мережі

Росіяни фіксували проліт дронів у Ставропольському краї: відео

Імовірно, дрони зранку атакували місцевий радіозавод "Сигнал" у Ставрополі. Це одне з найбільших підприємств радіоелектронного комплексу на півдні Росії. Завод спеціалізується на виробництві абонентського та професійного обладнання для цифрового телерадіомовлення. Також із 1990-х років тут масово роблять вітчизняні пристрої захисного відключення. Продукти підприємства окупанти використовують для авіації та радіоелектронної боротьби. Звідси везуть для війська станції активних перешкод "Смальта", "Гарденія" та РЕБ-комплекси для літаків та наземних об'єктів, таких як "Тополь-Е". На заводі міг постраждати цех з готовими боєприпасами.

Наслідки атаки на завод у Ставрополі: дивіться відео

Пряме влучання дрона в Ставрополі: відео

Також БпЛА обстріляли в місті будівлі російського розробника та виробника комплексних систем безпеки, спеціальної техніки та космічних систем "Стілсофт".

Кілька дронів пошкодили будівлю заводу. На території поруч, зокрема на ринку, жителі знаходили уламки. А над місцями влучань було видно густий чорний дим.

Жителі здивовані через атаку БпЛА на Ставрополь: відео з місця події

У мережі пишуть, що зранку стався перший в історії комбінований удар двома типами БпЛА.

Нагадаємо, в ніч проти 25 липня українські дрони також уразили важливі об’єкти на території Росії. Під атаку потрапив Невинномиський азотний завод у Ставропольському краї та Котовський пороховий завод у Тамбовській області.