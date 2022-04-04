Стався паскудний момент: Лукашенко повністю зачистив Білорусь для Путіна

Наразі стався досить паскудний для нас момент – це тиха окупація Білорусі. Росія характерна тим, що вона вміє приймати якісь концепції та крок за кроком їх здійснювати. Союзний договір Росії та Білорусі був підписаний за пізнього Єльцина. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Нашого героя тоді купили на тому, що хитрий номенклатурник Єльцин пообіцяв Лукашенку, що він такий молодий та розумний, і бути йому його наступником. Єльцин не сказав, що він ще мінімум 20 особам це говорив. Але наш герой вирішив, що він такий перспективний, що йому дістанеться російський престол, і тоді він був готовий підписати все, що завгодно.

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Росія знищувала волю народу

Тоді у Мінську почали проходити масштабні демонстрації, адже цей проєкт не знаходив підтримки. І я повертаюся до того, що Росія вміє послідовно крок за кроком ламати волю народу – нашими ж руками. У тому ж 1996 році міліція була частиною народу. На демонстраціях ми могли з ними побитися, а потім на пиво сходити.

А за ці 20 років із силовиків виховали окрему касту, зараз це не просто не частина народу, це якісь небожителі, які нас ганяють і луплять, тримають усіх у страху та мають за це певні привілеї. І в них немає сумнівів, що всі вони правильно роблять.

Для Росії було дуже важливо не допустити яскраво вираженого моменту, щоби сьогодні було до окупації, а завтра – після. Тоді народ міг би взятися за вила. Вони постаралися цей момент настільки розмазати, щоб він залишився цілком непоміченим.

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У Білорусі провели зачистку

Плюс, у нас провели серйозну зачистку. У 2020 році народу набридло це знущання під назвою вибори. Лукашенко виграв свої перші вибори, потім – наступні. А з 2005 року вибори проводяться за одним сценарієм – йому просто малюють якісь цифри.

У 2020 році всім це настільки набридло, все ж таки цікавляться, хто голосував за Лукашенка, а виявляється, що за нього голосував кожен п'ятий, якщо не менше, то звідки беруться ці 80%?

Тоді народ вийшов на протести як міг, через своє виховання – з квіточками та обіймами. Усі сподівалися, що від Лукашенка втомилися навіть силовики, і вони можуть перейти на бік народу. Але силовики зрадили народ. Якби не вони, то 2020 року все було б інакше. Але вони порахували, хто ж ще так їх годуватиме і дозволить таке свавілля, коли їм усе можна.

Після 2020 року Лукашенко почав масово саджати всіх, хто брав участь у цих протестах. Почали жорстко садити людей у ​​в'язниці, за якийсь репост могли дати чотири роки в'язниці. У такий спосіб вони зашугали людей. Вони садили на 15 діб, а потім давали змогу виїхати з країни.

Лукашенко масово саджав усіх, хто вийшов на протести / Фото Getty Images

Якщо ти не зорієнтувався та не поїхав, тоді тебе садили вже на довше. Вони свідомо створили істерію – якщо тебе випустили, треба валити з країни. І таким чином із Білорусі виїхало близько 300 тисяч людей.

Пасіонаріїв в будь-якому суспільстві – 4 – 5%, то фактично ми маємо зачистку всього пасіонарного поля Білорусі. Лукашенко для Путіна здійснив повне зачищення.

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