Інцидент трапився 21 липня о 7 годині ранку. Деталі події встановлює поліція.

До теми На підприємстві "Рівнеазот" стався вибух: фото, відео

Побиті вікна

Вибух трапився на першому поверсі. Будинок був нежитловий. Він зазнав механічних ушкоджень: там повибивало вікна.

На місці працює поліція, вибухотехніки, кінологи, працівники ДСНС та СБУ. Поліцейські досліджують територію. Згодом вони вирішать, чи відкривати кримінальне провадження про вибух.

Проспект Дмитра Яворницького розташований у Соборному районі Дніпра.



Територію досліджують правоохоронці / Фото Нацполіції Дніпропетровщини

Зверніть увагу! 16 липня в Донецьку був сильний вибух. Через це спалахнула масштабна пожежа. Припускають, що це загорілося підземне паливосховище. Причини інциденту з'ясовують.