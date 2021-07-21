Інцидент трапився 21 липня о 7 годині ранку. Деталі події встановлює поліція.
До теми На підприємстві "Рівнеазот" стався вибух: фото, відео
Побиті вікна
Вибух трапився на першому поверсі. Будинок був нежитловий. Він зазнав механічних ушкоджень: там повибивало вікна.
На місці працює поліція, вибухотехніки, кінологи, працівники ДСНС та СБУ. Поліцейські досліджують територію. Згодом вони вирішать, чи відкривати кримінальне провадження про вибух.
Проспект Дмитра Яворницького розташований у Соборному районі Дніпра.
Територію досліджують правоохоронці / Фото Нацполіції Дніпропетровщини