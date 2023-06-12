Радий, що мав досвід КВК, а не "Партії регіонів", – Стефанчук потролив Гончаренка перед Радою

У стінах Верховної Ради сталася словесна перепалка між Русланом Стефанчуком та Олексієм Гончаренком. Голова Ради видав кілька кумедних та іронічних жартів про Гончаренка.

Перепалка почалася з того, що Руслан Стефанчук вирішив поскаржитися на Гончаренка, пише 24 Канал. Зокрема, голову Верховної Ради обурило, що депутат від "Європейської Солідарності" постійного до нього звертався.

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Стефанчук видав пікантний жарт про Гончаренка

"Ви постійно до мене звертаєтесь. Ви мене постійно з кимось плутаєте. Я вам ніколи не казав швидше – швидше. Може хтось інший вам казав", – сказав Стефанчук на адресу Гончаренка, після чого зал Верховної Ради "вибухнув" сміхом.

Цей символічний раунд залишився за Стефанчуком, проте Гончаренко вирішив відігратися у наступному. У відповідь на жарт голови Ради він пригадав, що Стефанчук грав у КВК.

"Дуже радий тому, що в нас голова має теж досвід КВК. Це безумовно допомагає йому вести засідання Верховної Ради", – сказав Гончаренко.

Та Стефанчук з відповіддю не забарився і знову присоромив Гончаренка.

"Я дуже радий, що мав досвід КВК, а не "Партії регіонів", – сказав голова Ради, пригадавши політичну кар'єру Гончаренка в партії президента-втікача Віктора Януковича.

Перепалка Стефанчука та Гончаренка: дивіться відео

Голова Ради пригадав Гончаренку стрім без штанів

. Руслан Стефанчук у 1996 році грав за команду Хмельницького у вищій лізі КВК. З 2002 року він пішов з КВК у науку.

Попри це, Олексій Гончаренко не здавався і намагався підколоти Стефанчука. Зокрема, голова Ради помилився з номером поправки.

Стефанчуку здалося, що мовиться про 5 поправку, оскільки він не побачив тире. Однак йшлося про 35 поправку.

"Пане професоре, там тире!", – вигукнув Гончаренко. На цей укол Стефанчук теж знайшов відповідь: "У мене просто поганий зір. Я не так часто сиджу в стрімах без нижнього".

Стефанчук присоромив Гончаренка: дивіться відео

Стефанчук пригадав Гончаренку прикрий випадок, коли депутат включився на стрім без штанів. На цьому словесна перепалка в Раді закінчилася очевидною перемогою Стефанчука.

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