Стефанчук заявив про потребу створити систему голосування на випадок руйнування Ради

Верховна Рада хоче розробити окрему систему голосування для депутатів незалежно від їхнього місця перебування. Такий крок має убезпечити роботу парламенту навіть у разі руйнування його будівлі російськими ударами.

Під час спільного брифінгу в Брюсселі з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою голова Ради Руслан Стефанчук зазначив, що постійні удари ворога по Києву створюють прямі загрози для діяльності законодавчого органу.

Що сказав Стефанчук

Постійні атаки по місту Києву, впливають в тому числі і на роботу українського парламенту. Але, незважаючи на це, ми приймаємо усі необхідні законодавчі акти, які наближають нас до Європейського Союзу. Так, зокрема, тільки за минулий тиждень ми прийняли 12 актів...які були спрямовані на підтримку нашого шляху до Європейського Союзу, на виконання наших зобов'язань по Ukraine Facility і інших питаннях. І ми і далі будемо рухатися цим шляхом,

– сказав Стефанчук.

Спікер зазначив, що в укриттях уже облаштували належні умови для перебування депутатів під час тривог.

Втім, парламент має бути готовим до найгірших варіантів розвитку подій і забезпечити безперервність роботи.

"Окремо я говорив з Робертою і з іншими нашими колегами-спікерами, що нам все рівно треба думати про окрему систему для голосування, яка буде голосувати незалежно від місця, де будуть знаходитися народні депутати. Тому що ніхто не виключає той факт, що колись Росія може зруйнувати і будівлю парламенту. І ми тоді станемо перед тим питанням, коли нам потрібно буде мати систему, яка забезпечить все рівно голосування народних депутатів", – повідомив голова Ради.

За його словами, ще одним безпековим рішенням є можливість перенесення засідань у захищені приміщення за тією ж адресою, щоб не зупиняти голосування за євроінтеграційні законопроєкти.

Крім безпекових викликів через російську агресію, суттєвою перепоною для ефективної діяльності парламенту стало використання штучного інтелекту окремими нардепами для масової генерації поправок.

Я просто хочу нагадати, що, наприклад, до проєкту державного бюджету було подано 5200 поправок. Крім цього, у нас є народні депутати, які тільки за цей рік, за 2026 рік подали майже сорок дві тисячі поправок. І це також новий виклик, який сповільнює роботу парламенту,

– підкреслив Стефанчук.

На думку спікера, розв'язання цієї проблеми потребує усвідомлення нардепами власної відповідальності. Він наголосив, що питання євроінтеграції, армії та міжнародної допомоги мають залишатися поза будь-яким законодавчим спамом.

І друге, що важливо, ми повинні забезпечити нормальні безпекові умови для роботи українських депутатів, в тому числі і шляхом у разі необхідності переходу голосування у відповідне приміщення, яке знаходиться за тією ж адресою, де знаходиться Верховна Рада, для того, щоб ми могли під час тривог продовжувати працювати і голосувати, в тому числі для виконання тих законів, які треба для нашого наближення до Європейського Союзу,

– додав Стефанчук.

Нагадаємо, що 15 листопада єврокомісарка Марта Кос обговорила з представниками української влади перелік реформ на шляху до євроінтеграції. Сторони погодили кроки у сфері верховенства права для закриття бенчмарків (проміжних критеріїв) у першій половині 2027 року.