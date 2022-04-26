Стефанчук заявив, що Україна не вноситиме змін до Конституції щодо НАТО

Український парламент не буде вносити зміни до Конституції щодо курсу в НАТО. Зміни до Конституції не вноситимуть, навіть якщо Україна отримає гарантії безпеки від інших країн у рамках переговорного процесу з Росією.

Стефанчук назвав червоні лінії для України

Про це розповів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він прокоментував одну зі своїх заяв, в якій допустив зміни до Конституції в частині євроатлантичної інтеграції.

До слова Україні не дадуть гарантій, аналогічних п'ятій статті НАТО, – Джонсон

Стефанчук пояснив, що він хотів донести, що основним пріоритетом для України є безпека держави та українського народу.

Червоними лініями, які ми не переступимо, є територіальна цілісність, суверенітет, державна незалежність. Ці три речі, які точно не можуть бути в предметі договору,

– сказав він.

Голова Верховної Ради зазначив, що євроінтеграція важлива тема для нього. Водночас він наголосив, що НАТО, наприклад, не хоче закрити небо над Україною.

"Мені здається, стільки, скільки у парламенті зробив я для вступу України до ЄС і НАТО, мало хто робив. Для мене це дуже важливі теми. Але сьогодні ми всі звертаємося до НАТО з проханням закрити небо, а вони кажуть, що не можуть. Ми нагадуємо про політику відкритих дверей, а у відповідь – політика відкритих дверей є, але Україна не стане в цей період членом НАТО. Зробіть те – ні. Передайте те – ні", – заявив Стефанчук.

Він додав, що за кожним днем зволікань НАТО стоять людські життя. Через це, за словами Стефанчука, Україна повинна бути гнучкою та шукати варіанти, які дадуть гарантію безпеки.

Варте уваги Україна зміцнила би НАТО, – Зеленський вважає, що членство в Альянсі запобігло б війні

Будь-які рішення будуть приймати поза воєнним станом

Голова Ради заявив, що будь-які рішення будуть приймати поза воєнним станом. Йдеться як про референдум, так і ймовірні зміни до Конституції.

Ми ж говоримо про домовленості, про перемовини, про гарантії. Далі ми будемо бачити чіткий і зрозумілий механізм. Це буде НАТО? Прекрасно, я за,

– сказав Стефанчук.

З його слів можна зробити висновок, що Україна не буде вносити зміни до Конституції щодо питання НАТО, навіть якщо отримає гарантії безпеки.

"Якщо ми отримаємо гарантії, ми будемо використовувати ці гарантії. А будь-що, що записано в Конституції щодо НАТО, щодо ЄС – це наші перспективні бачення на майбутнє", – розповів Стефанчук.

Голова Ради запевнив, що змін до Конституції не буде, оскільки це не має жодного ефекту.

"Зміна Конституції – не є і ніколи не буде самоціллю. Це інструментарій. Ніхто ніколи не робив блага з того. Ну, внесли одні зміни, другі. Вони результативні лише тоді, коли з них є ефект. Ми можемо 150 разів записати в Конституції будь-що, але якщо з нього немає ефекту, то це декларативні норми", – резюмував він.

До речі – НАТО мають відправити війська в Західну Україну, – ексголовнокомандувач сил Альянсу в Європі: дивіться відео