Стефанішину звільнили з посади віцепрем'єра з євроінтеграції

Ольга Стефанішина, віцепрем'єр-міністерка з європейської та євроатлантичної інтеграції України, напередодні подала заяву про відставку. Сьогодні Верховна Рада підтримала рішення стосовно її звільнення.

Відповідну інформацію оприлюднив перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп Ярослав Железняк. За його словами, "за" проголосував 241 депутат.

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Рада підтримала рішення про звільнення Стефанішиної

Звільнення Стефанішиної Ольги з посади Віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Завтра призначать на цю саму посаду + дадуть Мінʼюст,

– написав нардеп.



Стефанішину звільнили з посади / Фото Ярослава Железняка

Свою посаду Ольга Стефанішина обіймала з червня 2020 року. До цього з березня по грудень 2017 року працювала директором Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів.

У грудні 2017 року призначена на посаду генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату.

До слова, також Верховна Рада підтримала звільнення Олександра Камишіна. Він обіймав посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Натомість Рада провалила звільнення Верещук та Коваля.