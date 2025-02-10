Воював з початку вторгнення: Івано-Франківщина втратила захисника Степана Чикулая

Україна втратила ще одного захисника. Воїн Степан Чикулай 1977 року народження з Івано-Франківщини помер у лікарні в Запоріжжі.

Він був старшим сержантом. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Калуша Андрія Найду.

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Зі Степаном Чикулаєм попрощаються 10 лютого

Степан Чикулай став на захист України у березні 2022 року. Він служив водієм комендантського відділення комендантського взводу однієї з військових частин.

На превеликий жаль, внаслідок ушкоджень, отриманих під час нещасного випадку при неконтрольованій пожежі, серце нашого Захисника перестало битися 5 лютого 2025 року в одному з медичних закладів міста Запоріжжя,

– повідомив міський голова Калуша.

Прощання із воїном пройде у понеділок, 10 лютого. Об 11:10 траурна колона вирушить від Калуської ЦРЛ та рухатиметься містом.

Парастас розпочнеться о 12:00, а чин похорону – о 14:00 у церкві Архистратига Михаїла УГКЦ.

Останнім місцем спочину українського захисника стане Алея Слави на міському кладовищі.

24 Канал висловлює щирі співчуття сім'ї та друзям воїна Степана Чикулая. Вічна пам'ять!