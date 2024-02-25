Прощання зі Степаном Хмарою: борця за незалежність України проводять в останню путь у Києві

Відомий борець за незалежність України, дисидент і колишній політв'язень відійшов у засвіти. Прощання зі Степаном Хмарою проводять у Києві 25 лютого.

Степана Хмару проводять в останню путь у столиці. Попрощатися з борцем за незалежність нашої держави прийшла велика кількість людей, передає 24 Канал.

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Прощання з Героєм України Степаном Хмарою

Церемонія розпочалася о 10:00 в холі Київської консерваторії. Вшанувати пам'ять Героя України прийшли, рідні, друзі, знайомі й не тільки.

У Києві прощаються зі Степаном Хмарою / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Близько 12 години розпочалося прощання на Майдані Незалежності. Служба за дисидентом відбудеться у церкві Святого Миколая УГКЦ на Аскольдовій могилі.

О 15:00 – поховання на Байковому кладовищі.

Степана Хмару проводять в останню путь / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Коротко, що треба знати про Героя України

Степан Хмара – український політик, правозахисник, лікар, дисидент у період перебудови, політв'язень радянських концтаборів, народний депутат I, II та IV скликань.

У 60 – 70-х роках видавав "Український вісник". Уперше його заарештували у 1975 році, проте доказів тоді зібрати не вдалося, тож відпустили.

Вже у 1980 році Степана Хмару заарештував КДБ за політичну та правозахисну діяльність, українську "націоналістичну діяльність". Тоді його засудили до 7 років ув'язнення в таборах суворого режиму і 5 років заслання. Покарання відбував на Уралі.

У 1987 році Степан Хмара повернувся на Батьківщину. Вже наступного року став одним з керівників Української Гельсінської спілки. Далі, у 1990-му Хмару обрали народним депутатом.

У жовтні 1990-го Степан Хмара підтримав студентську Революцію на граніті. Тоді прийшов у табір протестувальників і витримав 13-денне голодування. Після цього його знову заарештували за звинуваченнями в "нападі на представника міліції". Просидів в ув'язненні до квітня 1991 року.

З відновлення незалежності України ще двічі був обраний народним депутатом. Увесь цей час Степан Хмара продовжував вести боротьбу за політв'язнів.

У 1992 році очолив Українську консервативну республіканську партію. Втім, у 2001 року УКРП саморозпустилася, а її члени перейшли в "Батьківщину". До речі, саме Степан Хмара став заступником Тимошенко і брав участь у парламентських виборах 31 березня 2002 року.

У 2004-му брав активну участь у Помаранчевої революції, підтримував Віктора Ющенка, а вже наступного року вийшов з "Батьківщини".

У 2006 році Степан Хмара був удостоєний звання "Герой України".

У жовтні 2015 року оголосив голодування на підтримку політв'язнів.

Навесні та влітку 2023 року Степан Ількович брав участь у судових процесах над беркутівцями, що розстрілювали учасників Революції Гідності.

86-річний Герой України Степан Хмара помер 21 лютого 2024 року.

висловлює щирі співчуття рідним і близьким борця за незалежність України. Вічна пам'ять і слава Герою!