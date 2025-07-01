Люди – без зв'язку, енергетики – поранені: росіяни атакували громаду на Запоріжжі

Росіяни завдали удару з дронів по Степногірській громаді Запорізької області. Унаслідок ворожої атакт постраждали енергетики та пошкоджено ЛЕП.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова. Населений пункт залишився без засобів зв'язку.

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Що відомо про атаку на Степногірськ

Російська армія завдала комбінованого удару по Степногірській громаді Запорізької області. Прифронтовий населений пункт зазнав обстрілу з артилерії та fpv-дронаів.

На місці одного з ударів працювала бригада енергетиків. Вони постраждали від дій росіян. Унаслідок обстрілу фахівці отримали контузію. Також ворожа зброя пошкодила їхнє авто.

Після атаки на громаду залишилася пошкодженою високовольтна лінія електропередач. У кількох населених пунктах немає світла, інтернету та мобільного зв'язку.

Російські окупанти фактично тимчасово відрізали Степногірську громаду від цивілізації. Ба більше, вороги далі загрожують Запорізькій області. Удень у регіоні оголошували повітряну тривогу через імовірне застосування швидкісних ракет.

Обстріл Запоріжжя та області відбувався й у ніч проти 1 липня. Внаслідок чотирьох ворожих ударів сталася пожежа на одному з підприємств. На щастя, люди не постраждали.