"Стер все бігом": у Рівному з церкви виштовхали журналістів, які знімали людей без масок
Джерело:"Рівне 1"
В одному із храмів у Рівному трапився обурливий інцидент. Звідти силою виштовхали журналістів, які знімали порушення карантину.
Інцидент трапився зі знімальною групою телеканалу "Рівне 1". Журналісти навідалися у нижній храм Воскресенського кафедрального собору. Там богослужіння проводить УПЦ Московського патріархату.
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Всередині храму було багато людей
Чимало вірян не заходили під час служби у церкву, а натомість перебували надворі. При цьому, вони дотримувались соціальної дистанції та були у масках. Натомість всередині ситуація кардинально відрізнялася. На опублікованому в мережі відео видно, що люди там стоять дуже близько один до одного. Чимало з них – зі спущеними на підборіддя масками або й взагалі без них.
Невідомі вимагали видалити відео
За словами журналістів, не встигли вони пробути всередині церкві й хвилини, як зіштовхнулися з опором невідомих. Раптово з натовпу до них вийшли 2 чоловіків. Ймовірно, це були представники храму. Вони схопили оператора, силоміць повели його до виходу й вимагали видалити усе, що зняли всередині.
Що відбувалося у храмі: дивіться відео "Рівне 1"
Серед вірян – багато антивакцинаторів
Одна з вірянок на питання про те, чому в храмі не дотримуються карантинних обмежень, почала розповідати про летальні випадки внаслідок щеплення від COVID-19, якій їй нібито відомі. "Діти молоді вмирають. Жінка молода померла. Вчора щеплення зробила, а сьогодні померла", – стверджувала вона.Зверніть увагу! Напередодні у Міністерстві охорони здоров'я оприлюднили статистику ускладнень після вакцинації проти коронавірусу. Серед них – жодної смерті.
Крім цього, журналісти відвідали й Свято-Георгіївське подвір'я Московського патріархату. Там буквально за кілька метрів від храму роздавали дивні бланки з формулюванням про відмову від участі в нібито медичних експериментах.
Рівне – у червоній зоні
- Наприкінці жовтня у Рівному запровадили обмеження червоної карантинної зони. За словами міського голови Олександра Третяка, вони діятимуть щонайменше протягом 3 тижнів.
- Громадський транспорт у місті курсує у звичному режимі за умови дотримання перевезення кількості пасажирів, яка зазначена у реєстраційних документах транспортного засобу.