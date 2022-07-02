Колишній генсек НАТО і прем'єр Норвегії: Укрзалізниця поповнила зірковий перелік пасажирів

Після нападу Росії на Україну іноземні лідери, які хочуть відвідати нашу столицю, змушені відмовитися від авіаперельотів. Вони прибувають Укрзалізницею.

Так, до зіркового переліку тих, кого перевозить УЗ, увійшли прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере та колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен. Обидва політики прибули до України із візитом.

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Стере прибув до України потягом УЗ

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере 1 липня прибув до України. Приїхав до столиці він потягом Укрзалізниці, яка продовжує реалізовувати залізну дипломатію. Він зустрівся з Володимиром Зеленським, щоб обговорити посилення санкційного тиску на державу-агресорку та подальшу підтримку оборони України. Також побував у зруйнованих Росією містах, зокрема у Чернігові та області. Там він поговорив із місцевими жителями, що майже місяць ховалися від російських обстрілів у підвалі місцевої школи. Також глава норвезького уряду пообіцяв надати Україні 10 мільярдів крон допомоги. Ми вдячні всім партнерам України, які довіряють залізниці і приїжджають до України, аби на власні очі побачити руйнування, спричинені російськими окупантами, та висловити підтримку нашому народу,

– наголосили в УЗ. Крім того, перевізник додав, що буде радий наступному візиту пана Йонаса Гара Стере до України.



Йонас Гар Стере та провідниці Укрзалізниці / Фото з телеграму УЗ

Колишній генсек НАТО також прибув до Києва Укрзалізницею

1 липня з візитом до України також прибув колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен. До Києва він дістався залізницею.

Залучення експертів такого рівня, що мають реальний практичний досвід розробки та втілення безпекових гарантій для країн, є неймовірно важливим для України, і ми на залізниці щасливі, що можемо зробити свій внесок в організацію таких візитів,

– зазначили в УЗ.

Метою його поїздки було обговорення процесу роботи над міжнародними конкретними гарантіями безпеки для України.



Андерс Фог Расмуссен і працівники Укрзалізниці / Фото з телеграму УЗ

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