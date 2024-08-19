У Башкирії вибухнув нафтохімічний завод

Зранку 19 серпня на нафтохімічному заводі в Башкирії стався вибух. Нині на території спалахнула масштабна пожежа, дим від якої видно за сотні метрів.

Як пишуть російські телеграм-канали, завод розташований у місті Стерлітамак. Наразі відомо, що унаслідок вибуху є постраждалі, передає 24 Канал.

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У Башкирії пролунав потужний вибух на нафтозаводі

Вранці 19 серпня на підприємстві у Стерлітамаку проходило продування трубопроводу. Близько об 11:20 пролунав потужний вибух, а після – спалахнула пожежа.

Пожежа після вибуху на заводі: дивіться відео (Увага! Нецензурна лексика, 18+)

Момент вибуху також потрапив на відео. На опублікованих у мережі кадрах видно, як в одну мить вибух охоплює величезну територію на нафтохімічному заводі, відразу після цього – полум'я охоплює чималу площу.

Момент вибуху на нафтохімічному заводі в Башкирії: дивіться відео

У мережі додають, що вибух стався на трубопроводі Стерлітамацького нафтохімічного заводу. Наразі відомо про щонайменше 3 постраждалих – 2 газорятівники підприємства й 1 свідок. Усіх постраждалих госпіталізували. Двоє постраждалих у вкрай тяжкому стані, третій – у тяжкому. Як пишуть у мережі, у третього постраждало діагностували 80% опіків тіла.

Наразі деталі вибуху невідомі. Деякі російські ЗМІ з посиланням на власні джерела заявляють, що стався вибух надземного газопроводу над залізничним переїздом. Водночас російське МНС повідомляє, що відбулася лише "розгерметизація".

Пожежа вже охопила чималу площу. Стовп диму видно за сотні метрів від місця інциденту, а місцеві жителі у мережі публікують кадри пожежі.

Масштабна пожежа після вибуху: дивіться відео

У Башкирії горить завод: дивіться відео

Стовп диму від пожежі: дивіться відео

За інформацією російського МНС, нині ліквідувати пожежу на нафтохімічному заводі в Башкирії намагаються 20 рятувальників.

До слова, у ніч на 19 серпня сталася пожежа на тяговій підстанції Красноярської залізниці у Кемеровській області. Унаслідок пожежі на деякий час без світла та води залишився увесь Маріїнськ. Також була припинена робота залізниці.

Як пишуть у мережі, пожежа сталася через технічну несправність.