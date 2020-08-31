Стерненка намагалися облити невідомою речовиною під судом в Одесі
На активіста Сергія Стерненка напали під судом в Одесі. Двоє хлопців спробували облити його невідомою речовиною з пляшки.
Захисник Стерненка про напад
У Приморському суді Одеси о 13:00 31 серпня мало початися засідання, повідомив у фейсбуці адвокат Стерненка Масі Найєм.
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За словами захисника, перед цим на його підзахисного здійснили напад. На щастя, все обійшлося.
Стерненко неушкоджений, він пішов на судове засідання,
– додав Найєм.
Що кажуть очевидці
Свідок інциденту розповіла "Українській правді", що доки Стерненко з друзями були у кафе, біля них "крутилися двоє хлопців".
Згодом вони намагалися облити його невідомою речовиною, а тоді втекли. На жаль, наздогнати їх не змогли.
Хуліганство. Сергія намагалися облити з пляшки невідомою рідиною. Усе це опинилося на мені. Сергія відвернули друзі,
– додала дівчина Стерненка Влада.
За її словами, нападникам до 18 років. Інцидент фіксував на камеру старший чоловік.
Як ситуацію коментує сам Стерненко
Так, на мене намагались напасти і чимось облити прямо на вході до суду перед засіданням по сфабрикованій проти мене справі,
– розповів він у телеграмі.
Та додав, що тепер все гаразд. Стерненко також висловив сподівання, що Венедіктова не анонсує йому за це нову підозру. Активіст додав, що ймовірність нападів в Одесі – це була однією з підстав, чому він просив у Верховному Суді перенести справу в Київ.
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Що відомо про справу Стерненка
- Стерненка тричі намагалися вбити у 2018 році. Під час першого нападу невідомі напали на активіста та побили битами. Тоді правоохоронці не знайшли винних. Державну охорону, про яку попросив Стерненко, йому не надали.
- Вже згодом відбувся другий напад. Тоді у Стерненка вистрілили з пістолета. На щастя, куля була гумовою та Сергій залишився живий.
- Стерненко зміг відбитися від нападників і під час третього нападу. Однак він смертельно поранив одного з нападників ножем, коли захищався. Через це поліція надала охорону нападникам, а не самому активісту. Водночас Стерненку висунули підозру в умисному вбивстві.
- Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 діб. Це було 15 червня, а вже наступного дня – 16 червня – суд змінив адресу запобіжного заходу з військової частини в Одесі на Київ.
- Київський апеляційний суд 3 липня розглянув апеляцію на запобіжний захід активісту Сергію Стерненку. Суд залишив у силі попереднє рішення про 2 місяці цілодобового домашнього арешту.
- На захист Сергія Стерненка виступає чимало активістів, під час засідання відбулися сутички з правоохоронцями.