На активіста Сергія Стерненка напали під судом в Одесі. Двоє хлопців спробували облити його невідомою речовиною з пляшки.

Захисник Стерненка про напад

У Приморському суді Одеси о 13:00 31 серпня мало початися засідання, повідомив у фейсбуці адвокат Стерненка Масі Найєм.

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За словами захисника, перед цим на його підзахисного здійснили напад. На щастя, все обійшлося.

Стерненко неушкоджений, він пішов на судове засідання,

– додав Найєм.

Що кажуть очевидці

Свідок інциденту розповіла "Українській правді", що доки Стерненко з друзями були у кафе, біля них "крутилися двоє хлопців".

Згодом вони намагалися облити його невідомою речовиною, а тоді втекли. На жаль, наздогнати їх не змогли.

Хуліганство. Сергія намагалися облити з пляшки невідомою рідиною. Усе це опинилося на мені. Сергія відвернули друзі,

– додала дівчина Стерненка Влада.

За її словами, нападникам до 18 років. Інцидент фіксував на камеру старший чоловік.

Як ситуацію коментує сам Стерненко

Так, на мене намагались напасти і чимось облити прямо на вході до суду перед засіданням по сфабрикованій проти мене справі,

– розповів він у телеграмі.

Та додав, що тепер все гаразд. Стерненко також висловив сподівання, що Венедіктова не анонсує йому за це нову підозру. Активіст додав, що ймовірність нападів в Одесі – це була однією з підстав, чому він просив у Верховному Суді перенести справу в Київ.

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