Одеський активіст Сергій Стерненко заявив, що коли його виправдають, то обов'язково звертатиметься по матеріальну компенсацію. Однак активіст наполягає, що відповідні гроші мають стягнути виключно зі слідчих, прокурорів та суддів.

Якщо правоохоронці виплачуватимуть компенсації із власних кишень, свавілля буде набагато менше. Про це Стерненко написав у своєму телеграм-каналі.

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Як приклад активіст навів історію В'ячеслава Грациотова, який відсудив у держави 2 мільйони гривень. Таку солідну компенсацію Грациотов отримав через те, що упродовж 7 років його судили за захист власного життя. Ще в 2010 році на Грациотова та його дівчину напали. Для самозахисту він використав ніж. У результаті один із нападників помер від втрати крові.

Стерненко сподівається, що закондавство зміниться

Стерненко сподівається, що до того часу, коли він отримуватиме компенсацію, законодавство зміниться, і гроші можна буде стягувати у регресному порядку.

А з відповідальністю фінансовою має також наставати і кримінальна. Особливо для тих (екс)президентів, міністрів та генпрокурорів, які гадають, що вони впіймали Бога за бороду,

– наголосив Стерненко.

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