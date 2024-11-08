В Одеському ТЦК відреагували на заяви Стерненка щодо його перебування в розшуку

В Одеському ТЦК зробили офіційну заяву щодо перебування Сергія Стерненка у розшуку. Там відкинули звинувачення, що ці дії були "помстою" за його публічну критику.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП. Там зауважили, що Стерненко був обізнаний з вимогами військового обліку.

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Як в Одеському ТЦК відреагували на заяву Стерненка

В Одеському ТЦК розповіли, що Стерненко вже відвідав Приморський районний ТЦК, сплатив адміністративний штраф за порушення військового обліку та був направлений на проходження військово-лікарської комісії.

Ці факти свідчать про те, що пан Стерненко був обізнаний про необхідність виконання обов’язків як військовозобов’язаного і вжив відповідних заходів для врегулювання свого статусу,

– наголосили в ТЦК.

Також там заперечили звинувачення у тому, що розшук Стерненка є "помстою" за його публічну критику та наголосили, що їхня діяльність виконується виключно в рамках законодавства України.

"Звертаємося до пана Стерненка та інших громадян, які мають сумніви щодо правомірності дій ТЦК та СП, звертатись безпосередньо до структурних підрозділів Одеського обласного ТЦК та СП для з’ясування всіх обставин та усунення можливих непорозумінь, – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, що на думку Стерненка, його подали у розшук через критику військових структур. Він також припускає, що хтось хоче зупинити його проєкти з постачання дронів та знищення російських БпЛА.